Как приготовить из свеклы самый полезный и вкусный салат: рецепт от Светланы Фус
Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов и закусок, особенно в зимнее время.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы.
Ингредиенты:
- Свекла вареная 100 г
- Руккола 2 горсти
- Горчица в зернах 1 ч.л
- Фета 15 г
- Орехи или семечки 5 г
- Масло оливковое 10 мл
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките и порежьте произвольно.
2. Выложите на блюдо зелень, сверху свеклу, сыр, полейте маслом и добавьте горчицу.
