Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов и закусок, особенно в зимнее время.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы.

Ингредиенты:

Свекла вареная 100 г

Руккола 2 горсти

Горчица в зернах 1 ч.л

Фета 15 г

Орехи или семечки 5 г

Масло оливковое 10 мл

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките и порежьте произвольно.

2. Выложите на блюдо зелень, сверху свеклу, сыр, полейте маслом и добавьте горчицу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: