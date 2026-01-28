Как приготовить из свеклы самый полезный и вкусный салат: рецепт от Светланы Фус

Рецепт салата

Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов и закусок, особенно в зимнее время. 

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы.

Ингредиенты:  

  • Свекла вареная 100 г
  • Руккола 2 горсти
  • Горчица в зернах 1 ч.л
  • Фета 15 г
  • Орехи или семечки 5 г
  • Масло оливковое 10 мл

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките и порежьте произвольно. 

2. Выложите на блюдо зелень, сверху свеклу, сыр, полейте маслом и добавьте горчицу.

