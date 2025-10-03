Видео дня
Как приготовить картофель в духовке, чтобы он был хрустящим и золотистым: важные нюансы
Запечь картофель в духовке не всегда получается удачно. Кусочки часто становятся бледными, разваливаются или наоборот горят. Для того, чтобы результат получился идеальным, нужно воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель мытый – 10-12 шт.
- масло – 100 мл.
- приправа к картофелю
- соль, перец по вкусу
- прованские травы, копченая паприка
- чеснок – 2-3 зубочка
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо промыть.
2. Нарезать на ломтики.
3. Отправить вариться на 5 минут после закипания.
4. После этого добавить специи и масло.
5. Хорошо перемешать и выложить на пергамент.
6. Отправить готовиться при температуре 200 градусов на 30 минут.
7. Готовый картофель притрусить чесноком и зеленью.
