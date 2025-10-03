Запечь картофель в духовке не всегда получается удачно. Кусочки часто становятся бледными, разваливаются или наоборот горят. Для того, чтобы результат получился идеальным, нужно воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель мытый – 10-12 шт.

масло – 100 мл.

приправа к картофелю

соль, перец по вкусу

прованские травы, копченая паприка

чеснок – 2-3 зубочка

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо промыть.

2. Нарезать на ломтики.

3. Отправить вариться на 5 минут после закипания.

4. После этого добавить специи и масло.

5. Хорошо перемешать и выложить на пергамент.

6. Отправить готовиться при температуре 200 градусов на 30 минут.

7. Готовый картофель притрусить чесноком и зеленью.

