Как приготовить картофель в духовке, чтобы он был хрустящим и золотистым: важные нюансы

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
552
Запечь картофель в духовке не всегда получается удачно. Кусочки часто становятся бледными, разваливаются или наоборот горят. Для того, чтобы результат получился идеальным, нужно воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с золотистой корочкой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель мытый – 10-12 шт.
  • масло – 100 мл.
  • приправа к картофелю
  • соль, перец по вкусу
  • прованские травы, копченая паприка
  • чеснок – 2-3 зубочка
  • зелень

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо промыть.

2. Нарезать на ломтики.

3. Отправить вариться на 5 минут после закипания.

4. После этого добавить специи и масло.

5. Хорошо перемешать и выложить на пергамент.

6. Отправить готовиться при температуре 200 градусов на 30 минут.

7. Готовый картофель притрусить чесноком и зеленью.

