Вкусный ужин не обязательно должен быть сложным. Печень с яблоками – это простое блюдо, которое получается нежным и ароматным. Важно правильно подготовить ингредиенты и не пересушить мясо. В сочетании с луком и яблоком вкус становится более мягким и сбалансированным. Попробуйте этот вариант – он точно разнообразит ежедневное меню.

Идея приготовления сочной печени с яблоками на ужин опубликована на странице фудблогера kristina buleziuk в Instagram.

Ингредиенты:

говяжья печень – 500 г

лук – 3 шт.

яблоко – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Промойте печень, удалите пленки и отварите в подсоленной воде со специями до готовности. Дайте немного остыть и нарежьте средними кусками.

2. Нарежьте лук полукольцами, а очищенное яблоко – ломтиками.

3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, выложите лук и обжарьте до мягкости.

4. Добавьте яблоки и готовьте под крышкой до легкой золотистости, периодически помешивая.

5. Посолите и поперчите по вкусу, после чего добавьте подготовленную печень.

6. Перемешайте и тушите еще 5-7 минут на слабом огне, чтобы все ингредиенты соединились.

7. Подавайте блюдо горячим. Оно хорошо подходит как самостоятельно, так и с гарниром – рисом, картофелем или легким салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: