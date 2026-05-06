Как приготовить мягкую печень на ужин: рецепт с яблоками
Вкусный ужин не обязательно должен быть сложным. Печень с яблоками – это простое блюдо, которое получается нежным и ароматным. Важно правильно подготовить ингредиенты и не пересушить мясо. В сочетании с луком и яблоком вкус становится более мягким и сбалансированным. Попробуйте этот вариант – он точно разнообразит ежедневное меню.
Идея приготовления сочной печени с яблоками на ужин опубликована на странице фудблогера kristina buleziuk в Instagram.
Ингредиенты:
- говяжья печень – 500 г
- лук – 3 шт.
- яблоко – 1 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Промойте печень, удалите пленки и отварите в подсоленной воде со специями до готовности. Дайте немного остыть и нарежьте средними кусками.
2. Нарежьте лук полукольцами, а очищенное яблоко – ломтиками.
3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла, выложите лук и обжарьте до мягкости.
4. Добавьте яблоки и готовьте под крышкой до легкой золотистости, периодически помешивая.
5. Посолите и поперчите по вкусу, после чего добавьте подготовленную печень.
6. Перемешайте и тушите еще 5-7 минут на слабом огне, чтобы все ингредиенты соединились.
7. Подавайте блюдо горячим. Оно хорошо подходит как самостоятельно, так и с гарниром – рисом, картофелем или легким салатом.
