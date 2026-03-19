Как приготовить наггетсы из крабвоих палочек: элементарный рецепт
Хрустящие домашние наггетсы можно легко приготовить из крабовых палочек. Для золотистой корочки добавьте панировочные сухари, а внутрь положите много натертого сыра. Изделия нужно просто обжарить на сковородке.
Идея приготовления хрустящих наггетсов из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- 1 зубчик чеснока (тертый)
- соль, перец – по вкусу
- сухари панко для панировки
- 1 яйцо для кляра
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Измельчить крабовые палочки вилкой (можно натереть).
2. Добавить тертый сыр, яйцо, сметану, натертый чеснок, соль, перец и муку.
3. Хорошо все перемешать до однородной массы.
4. Сформировать палочки.
5. Обвалять их во взбитом яйце, затем в сухарях панко.
6. Обжарить на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки.
7. Готовые наггетсы переложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: