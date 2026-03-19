Как приготовить наггетсы из крабвоих палочек: элементарный рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
120
Хрустящие домашние наггетсы можно легко приготовить из крабовых палочек. Для золотистой корочки добавьте панировочные сухари, а внутрь положите много натертого сыра. Изделия нужно просто обжарить на сковородке.

Идея приготовления хрустящих наггетсов из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. муки
  • 1 зубчик чеснока (тертый)
  • соль, перец – по вкусу
  • сухари панко для панировки
  • 1 яйцо для кляра
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Измельчить крабовые палочки вилкой (можно натереть).

2. Добавить тертый сыр, яйцо, сметану, натертый чеснок, соль, перец и муку.

3. Хорошо все перемешать до однородной массы.

4. Сформировать палочки.

5. Обвалять их во взбитом яйце, затем в сухарях панко.

6. Обжарить на среднем огне в разогретом масле до золотистой корочки.

7. Готовые наггетсы переложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

