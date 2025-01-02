Как приготовить пасту без плиты и духовки: лайфхак

Традиционным способом приготовления макарон является их варка на плите или же запекание в духовке. Но, как оказалось, существует еще один интересный метод приготовления, в котором используется совсем другой прибор. В конечном итоге на вашем столе появится вкусное основное блюдо, приготовленное в необычном приборе.

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Как приготовить пасту без плиты и духовки, Express рассказал Мартин Сендерс, эксперт компании Philips. Как оказалось, для этого понадобится аэрофритюрница.

Как приготовить пасту без плиты и духовки.

1.Поместите макароны в форму для выпечки и залейте водой.

2. Отправьте посуду в аэрофритюрницу, предварительно разогретую до 200 градусов на 12-15 минут, перемешивая каждые 5 минут.

3. Когда макароны станут мягкими, добавьте соус и сыр. Тщательно перемешайте и готовьте к золотистости сыра.

Этот метод приготовления пасты станет идеальным для тех, у кого нет места на плите или же не хватает времени на приготовление. Основной лайфхак заключается в количестве жидкости, в которую заливаются еще сухие макароны. Это мучное изделие должно быть полностью погружено в воду. Только в таком случае вы получите невероятно нежную пасту, приготовленную в аэрофритюрнице.

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