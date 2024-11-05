Печень – очень полезный и бюджетный продукт, из которого готовят салаты, закуски, паштеты и основные блюда. Далеко не все люди любят печень, ведь она имеет специфический привкус, от которого трудно избавиться во время приготовления.

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Но если уметь правильно приготовить этот продукт, от характерного привкуса не останется ни следа. В результате вы получите необыкновенно вкусное блюдо с нежной структурой. Вот например, фудблогер Валентина Кущ в Instagram рассказала рецепт приготовления печеночных котлет, точно понравятся всем без исключения.

Ингредиенты

Печень куриная – ½ кг

Яйцо – 1 шт

Сметана – 2 ст.л.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Соль

Перец

Мука – 4-5 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на мелкую терку.

2. Обжариваем на масле до золотистости.

3. Куриную печень нарезаем мелко и промываем от желтых прожилок.

4. Добавляем к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку. Перемешиваем.

5. Выкладываем 1 ст.л. смеси на сковороду, разогретую с маслом и проверяем, держат ли форму. При необходимости добавляем в основную массу еще 1 ст.л. муки и перемешиваем.

6. Жарим котлеты на маленьком нагреве с обеих сторон до готовности под крышкой.

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