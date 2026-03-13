Вкусную домашнюю пиццу можно есть даже в пост. Сделайте рыхлое дрожжевое тесто на воде, а также добавьте разнообразные любимые компоненты в качестве начинки.

Идея приготовления домашней постной пиццы опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты для теста:

вода – 250 мл.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

сухие дрожжи – 4 г

масло – 3 ст.л.

пшеничная мука – 500 г

Ингредиенты для соуса:

томатная паста – 70 г

вода – 50 мл.

приправа любимая (10 овощей или итальянские травы)

соль – по вкусу

масло – 2 ст.л

перец молотый или приправа

Ингредиенты для начинки:

грибы

сыр постный

перец болгарский

помидор

лук

Способ приготовления:

1. Смешайте в миске теплую воду, соль, сахар и дрожжи, оставьте смесь на 5 мин, после добавьте муку и замешайте тесто, в конце влейте масло, если еще нужна мука добавьте, но не много, тесто должно быть не забитым и немного может липнуть к рукам. Оставьте тесто отдохнуть на 30 минут.

2. Для соуса смешайте в миске томатную пасту, с водой добавьте, соль и перец, приправы, перемешайте, в конце добавьте масло

3. Подготовьте ингредиенты для начинки.

4. На форму диаметрам 28 см. нужно 200 г теста – это идеальная пропорция. Смажьте форму растительным маслом или присыпьте мукой.

5. Раскатайте тесто в круглый пласт, сформируйте небольшие бортики. Смажьте тесто соусом, посыпьте постным сыром и выложите грибы, перец, помидор и лук

6. Поставьте в разогретую духовку до 250 градусов на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: