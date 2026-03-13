Как приготовить постную домашнюю пиццу: рецепт дрожжевого теста на воде
Вкусную домашнюю пиццу можно есть даже в пост. Сделайте рыхлое дрожжевое тесто на воде, а также добавьте разнообразные любимые компоненты в качестве начинки.
Идея приготовления домашней постной пиццы опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- вода – 250 мл.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сухие дрожжи – 4 г
- масло – 3 ст.л.
- пшеничная мука – 500 г
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста – 70 г
- вода – 50 мл.
- приправа любимая (10 овощей или итальянские травы)
- соль – по вкусу
- масло – 2 ст.л
- перец молотый или приправа
Ингредиенты для начинки:
- грибы
- сыр постный
- перец болгарский
- помидор
- лук
Способ приготовления:
1. Смешайте в миске теплую воду, соль, сахар и дрожжи, оставьте смесь на 5 мин, после добавьте муку и замешайте тесто, в конце влейте масло, если еще нужна мука добавьте, но не много, тесто должно быть не забитым и немного может липнуть к рукам. Оставьте тесто отдохнуть на 30 минут.
2. Для соуса смешайте в миске томатную пасту, с водой добавьте, соль и перец, приправы, перемешайте, в конце добавьте масло
3. Подготовьте ингредиенты для начинки.
4. На форму диаметрам 28 см. нужно 200 г теста – это идеальная пропорция. Смажьте форму растительным маслом или присыпьте мукой.
5. Раскатайте тесто в круглый пласт, сформируйте небольшие бортики. Смажьте тесто соусом, посыпьте постным сыром и выложите грибы, перец, помидор и лук
6. Поставьте в разогретую духовку до 250 градусов на 15 минут.
