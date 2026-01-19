Рыба – продукт, который должен быть в рационе каждого и не меньше 3-4 раз в неделю. Готовить рыбу лучше всего в духовке – запекать, не жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной рыбы со специями и маслом.

Ингредиенты:

Рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) - 1 шт;

Для маринада:

Томатный соус с овощами 3 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Специи для рыбы 1 ч.л.

Сушеный базилик 1 ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Сушеный чеснок 1 ч.л.

Куркума 1 ч.л

Вода 50 мл

Масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать. Отделите от костей и разрежьте.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада и тщательно смазать им рыбу.

3. Запекать рыбу при 200°C 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: