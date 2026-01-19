Все рецепты
Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара
Рыба – продукт, который должен быть в рационе каждого и не меньше 3-4 раз в неделю. Готовить рыбу лучше всего в духовке – запекать, не жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной рыбы со специями и маслом.
Ингредиенты:
- Рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) - 1 шт;
Для маринада:
- Томатный соус с овощами 3 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
- Специи для рыбы 1 ч.л.
- Сушеный базилик 1 ч.л.
- Паприка 1 ч.л.
- Сушеный чеснок 1 ч.л.
- Куркума 1 ч.л
- Вода 50 мл
- Масло 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать. Отделите от костей и разрежьте.
2. Смешайте все ингредиенты для маринада и тщательно смазать им рыбу.
3. Запекать рыбу при 200°C 20-25 минут.
