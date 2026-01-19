Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
732
Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

Рыба – продукт, который должен быть в рационе каждого и не меньше 3-4 раз в неделю. Готовить рыбу лучше всего в духовке – запекать, не жарить. 

Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной рыбы со специями и маслом. 

Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

Ингредиенты: 

  • Рыба целая (судак, карп, скумбрия, красная рыба, любая ваша любимая) - 1 шт;

Для маринада:

  • Томатный соус с овощами 3 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Специи для рыбы 1 ч.л.
  • Сушеный базилик 1 ч.л.
  • Паприка 1 ч.л. 
  • Сушеный чеснок 1 ч.л. 
  • Куркума 1 ч.л
  • Вода 50 мл
  • Масло 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу хорошо промыть, разрезать по спинке, животик не разрезать. Отделите от костей и разрежьте.

Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

2. Смешайте все ингредиенты для маринада и тщательно смазать им рыбу.

Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

3. Запекать рыбу при 200°C 20-25 минут.

Как приготовить рыбу, чтобы она была максимально полезной: рецепт от кулинара

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты