Сельдь можно очень вкусно приготовить в майонезе. Рыба становится очень мягкой и сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре.

Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

майонез – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Сельдь почистить, снять кожицу и нарезать порционными кусочкам.

3. В тарелке смешать сельдь и лук.

4. Добавить майонез и горчицу.

5. Все хорошо перемешать.

6. Сложить в лоток.

7. Дать постоять в холодильнике 30-40 минут.

