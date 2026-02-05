Все рецепты
Как приготовить сельдь в майонезе: рыба просто тает во рту
Сельдь можно очень вкусно приготовить в майонезе. Рыба становится очень мягкой и сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре.
Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая – 1 шт.
- лук – 1-2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами.
2. Сельдь почистить, снять кожицу и нарезать порционными кусочкам.
3. В тарелке смешать сельдь и лук.
4. Добавить майонез и горчицу.
5. Все хорошо перемешать.
6. Сложить в лоток.
7. Дать постоять в холодильнике 30-40 минут.
