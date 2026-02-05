Как приготовить сельдь в майонезе: рыба просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
210
Сельдь можно очень вкусно приготовить в майонезе. Рыба становится очень мягкой и сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре.

Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая – 1 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Сельдь почистить, снять кожицу и нарезать порционными кусочкам.

3. В тарелке смешать сельдь и лук.

4. Добавить майонез и горчицу.

5. Все хорошо перемешать.

6. Сложить в лоток.

7. Дать постоять в холодильнике 30-40 минут.

