Весной особенно хочется простых и вкусных блюд на костре. Один из лучших вариантов для пикника – шашлык из молодого картофеля и подчеревины. Он готовится без сложных маринадов и получается очень ароматным. Сочетание нежного картофеля и поджаренного мяса делает блюдо сытным и аппетитным. Это хорошая альтернатива классическому шашлыку.

Идея приготовления шашлыка из молодого картофеля с подчеревиной опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель (мелкий) – 2 кг.

подчеревина – 400 г

масло – 3 ст.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

острый кетчуп – для подачи

Способ приготовления:

1. Подготовьте картофель: хорошо вымойте его, не очищая от кожуры. Добавьте соль, специи и масло, тщательно перемешайте, чтобы каждая картофелина была покрыта приправами.

2. Подготовьте подчеревину: нарежьте ее небольшими кусками одинакового размера. Посолите, добавьте специи и перемешайте.

3. Нанизывайте на шампуры, чередуя картофель и кусочки подчеревины. Старайтесь размещать их плотно, но не слишком прижимая.

4. Жарьте шашлык над углями, периодически переворачивая, до румяной корочки. После этого оберните шампуры фольгой и доведите до готовности, чтобы картофель стал мягким внутри.

5. Снимите фольгу в конце, чтобы получить легкую хрустящую корочку. Подавайте горячим вместе с острым кетчупом или любимым соусом.

