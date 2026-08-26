Как приготовить сливовый пирог: делимся простым рецептом к чаю
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В конце лета сливы особенно хорошо подходят для домашней выпечки. Из них можно приготовить ароматный пирог с хрустящим тестом и сочной фруктовой начинкой. Такой десерт не требует сложных приемов или большого количества ингредиентов. Рассказываем, как испечь простой сливовый пирог в духовке.
Идея приготовления домашнего сливового пирога к чаю опубликована на странице valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 150 г
- сахар – 150 г
- мука – 300 г
Для начинки:
- сливы – 800 г
- сахар – 3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.
- измельчённые орехи – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте сливы. Вымойте фрукты, удалите косточки и разрежьте каждую сливу на четыре части. Переложите их в миску, добавьте сахар, кукурузный крахмал и измельченные орехи.
2. Аккуратно перемешайте, чтобы начинка равномерно покрыла кусочки слив.
3. Для теста смешайте муку с сахаром. Замороженное сливочное масло натрите на крупной терке и добавьте в сухую смесь.
4. Быстро перетрите все руками до состояния мелкой крошки. Также тесто можно приготовить с помощью кухонного комбайна.
5. Форму застелите пергаментом. Примерно две трети теста равномерно распределите по дну и слегка прижмите. Сверху выложите сливовую начинку. Накройте её оставшейся крошкой.
6. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 50 минут. Верх должен хорошо подрумяниться, а сливы стать мягкими.
7. После выпечки пирогу следует дать немного остыть. Горячий десерт может быть очень нежным и плохо держать форму, поэтому его сложно сразу вынуть. Если хотите получить более плотный пирог, дайте ему остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.
8. Сливовый пирог можно подавать к чаю или кофе. Особенно вкусным он получается с шариком ванильного мороженого.
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