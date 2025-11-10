Как приготовить сочную курицу в духовке на обед: добавьте консервированные ананасы
Курица в духовке – простое, но всегда выигрышное блюдо, которое можно приготовить и для семейного обеда, и для праздничного стола. Чтобы сделать ее сочной и ароматной, достаточно добавить один необычный ингредиент – консервированные ананасы. Они придают мясу нежности, легкой сладости и делают его мягким даже без длительного маринования. Сочетание курицы, картофеля, сыра и ананасов создает идеальный баланс вкусов, который точно понравится всей семье.
Идея приготовления сочной запеченной курицы с ананасами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 400 г
- куриное филе – 400 г
- ананасы консервированные – 150 г
- сыр твердый – 80 г
- чеснок – 2 зубчика
- сметана 10% – 3 ст.л.
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Из пергаментной бумаги сформируйте небольшие лодочки или используйте форму для запекания.
2. Выложите в них картофель и кусочки куриного филе, приправленные солью, перцем и специями.
3. Смешайте сметану с измельченным чесноком и натертым сыром – это будет соус, который сделает блюдо нежным и ароматным.
4. Добавьте кусочки консервированных ананасов и полейте все приготовленным соусом.
5. Запекайте в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут, пока мясо не станет мягким, а сыр не образует аппетитную корочку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: