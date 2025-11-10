Курица в духовке – простое, но всегда выигрышное блюдо, которое можно приготовить и для семейного обеда, и для праздничного стола. Чтобы сделать ее сочной и ароматной, достаточно добавить один необычный ингредиент – консервированные ананасы. Они придают мясу нежности, легкой сладости и делают его мягким даже без длительного маринования. Сочетание курицы, картофеля, сыра и ананасов создает идеальный баланс вкусов, который точно понравится всей семье.

Идея приготовления сочной запеченной курицы с ананасами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

куриное филе – 400 г

ананасы консервированные – 150 г

сыр твердый – 80 г

чеснок – 2 зубчика

сметана 10% – 3 ст.л.

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Из пергаментной бумаги сформируйте небольшие лодочки или используйте форму для запекания.

2. Выложите в них картофель и кусочки куриного филе, приправленные солью, перцем и специями.

3. Смешайте сметану с измельченным чесноком и натертым сыром – это будет соус, который сделает блюдо нежным и ароматным.

4. Добавьте кусочки консервированных ананасов и полейте все приготовленным соусом.

5. Запекайте в духовке при температуре 180°C в течение 35-40 минут, пока мясо не станет мягким, а сыр не образует аппетитную корочку.

