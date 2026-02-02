Чтобы быстро сварить свеклу, для этого идеально подойдет микроволновка. Все что нужно сделать – помыть хорошо свеклу и готовить в микроволновке всего 7-10 минут.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и правильно приготовить сочную свеклу в микроволновке.

Подготовка свеклы

Помойте ее, проткните вилкой, положите в стеклянную емкость или пакет для запекания с 2-3 ст. л. воды и готовьте на высокой мощности (800-1000 Вт). Обязательно накрывайте посуду крышкой с отверстием или используйте пакет с проколами, чтобы сохранить влагу и ускорить процесс.

Основные способы приготовления

В пакете для запекания (самый быстрый)

Помытую свеклу поместите в рукав или пакет для запекания, сделайте несколько проколов зубочисткой. Готовьте 7-10 минут при мощности 800 Вт.

В стеклянной посуде с водой

Положите целую или нарезанную свеклу в глубокую емкость для микроволновки, добавьте 2-3 столовые ложки воды, накройте крышкой или тарелкой. Готовьте 10-12 минут, проверяя готовность.

Нарезанная свекла

Нарезание корнеплода кусочками значительно ускоряет приготовление (около 5-7 минут).

Важные советы

Проверка: через 7-8 минут проткните свеклу ножом, если она твердая, добавьте еще 2-4 минуты.

