Если хочется приготовить действительно сочное мясо для семейного ужина или праздничного стола, стоит обратить внимание на этот рецепт свинины в духовке. Особенность блюда заключается в насыщенном соусе, который придает мясу аппетитную глазурь и выразительный вкус. Благодаря длительному запеканию свинина получается мягкой, а завершающий этап с соусом делает ее еще более ароматной. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда впечатляет.

Идея приготовления сочной свинины в духовке опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты для мяса:

свинина – 1,3-1,5 кг.

соль – 1 ст.л. без горки

копченая паприка – 1 ст.л.

черный молотый перец – 1 ч.л.

Для соуса:

томатное пюре – 130 г

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 2-3 ст.л.

дижонская горчица – 2 ст.л.

соус чили – 1 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

1. Кусок свинины хорошо обсушите бумажными полотенцами. Натрите мясо солью, черным перцем и копченой паприкой со всех сторон.

2. Подготовленную свинину плотно заверните в фольгу и выложите в форму для запекания. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1,5-2 часа. Время запекания зависит от размера и формы куска мяса.

3. Пока свинина запекается, приготовьте соус. В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте томатное пюре, соевый соус, мед, дижонскую горчицу, соус чили и измельченный чеснок.

4. Поставьте смесь на небольшой огонь, доведите до кипения и проварите 2-3 минуты, постоянно помешивая. После этого снимите соус с плиты и дайте немного остыть.

5. Готовую свинину достаньте из духовки и осторожно разверните фольгу. По всей поверхности сделайте неглубокие надрезы на расстоянии примерно 1 сантиметр друг от друга.

6. Тщательно смажьте мясо соусом, стараясь, чтобы он попал во все надрезы. Именно благодаря этому свинина приобретет более насыщенный вкус и красивую глазированную корочку.

7. Верните мясо в духовку и запекайте еще 15-20 минут при температуре 200 градусов до образования аппетитной румяной поверхности.

8. Перед подачей дайте свинине отдохнуть 10 минут, после чего нарежьте порционными кусками. Мясо получается нежным, сочным и ароматным, а пикантный соус делает его настоящим украшением любого стола.

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