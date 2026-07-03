Как приготовить сочные домашние котлеты: даже куриный фарш не будет сухим
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Домашние куриные котлеты могут получиться очень нежными и сочными, если правильно приготовить фарш. Для этого достаточно нескольких простых приёмов и доступных ингредиентов, которые сделают блюдо намного вкуснее. Такие котлеты прекрасно подходят для семейного обеда или ужина и хорошо сочетаются с любым гарниром. Рецепт не требует много времени, а результат приятно удивит.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- репчатый лук – 1 шт.
- батон или белый хлеб – 2-3 ломтика
- чеснок – 2 зубчика
- специи – по вкусу
- мука – для панировки
Способ приготовления:
1. Для приготовления фарша используйте смесь куриного филе и мяса из бедра.
2. Лук и чеснок очистите и измельчите до однородной массы.
3. Батон или белый хлеб замочите в воде, после чего хорошо измельчите блендером или тщательно размягчите.
4. Добавьте в фарш лук, чеснок, подготовленный хлеб и специи по вкусу.
5. Хорошо перемешайте массу до однородности.
6. Ложкой отмеряйте порции фарша, а смоченными в воде руками сформируйте котлеты одинакового размера.
7. Каждую котлету обваляйте в муке.
8. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
9. Переложите котлеты в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут, чтобы они полностью пропеклись внутри.
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