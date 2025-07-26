Как приготовить сочные и вкусные овощи гриль, но в духовке: все дело в маринаде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
558
Вкусные овощи гриль

Овощи гриль – лучшее блюдо для пикника, но готовить их можно также и в духовке и при этом они буду такими же вкусными, как и на мангале. Самое главное – хорошо замариновать овощи.

Как вкусно приготовить овощи гриль

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных овощей гриль, которые можно готовить в духовке.

Рецепт овощей

Ингредиенты:

  • помидоры 300 г
  • шампиньоны 250 г
  • болгарский перец 250 г
  • кабачок 350 г
  • лук 80 г

Маринад:

  • соль
  • черный перец
  • итальянские травы
  • копченая паприка (обязательно)
  • лимонная заправка 1 ч.л (или лимонный сок)
  • соевый соус 50 мл
  • растительное масло 30 мл

Способ приготовления: 

1. Овощи нарезать, переложить в миску.

Свежие овощи

2. Для соуса: соединить соль, специи, соевый соус и масло. Полить ею овощи, перемешать и мариновать 30 минут.

Маринад для овощей

3. Шпажки замочить в воде на 30 минут. Каждый овощ нанизать на шпажку. Выложить на форму для запекания. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут, готовность овощей смотрите по работе своей духовки. Периодически нужно смазывать овощи маринадом.

Готовые овощи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты