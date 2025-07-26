Как приготовить сочные и вкусные овощи гриль, но в духовке: все дело в маринаде
Овощи гриль – лучшее блюдо для пикника, но готовить их можно также и в духовке и при этом они буду такими же вкусными, как и на мангале. Самое главное – хорошо замариновать овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных овощей гриль, которые можно готовить в духовке.
Ингредиенты:
- помидоры 300 г
- шампиньоны 250 г
- болгарский перец 250 г
- кабачок 350 г
- лук 80 г
Маринад:
- соль
- черный перец
- итальянские травы
- копченая паприка (обязательно)
- лимонная заправка 1 ч.л (или лимонный сок)
- соевый соус 50 мл
- растительное масло 30 мл
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать, переложить в миску.
2. Для соуса: соединить соль, специи, соевый соус и масло. Полить ею овощи, перемешать и мариновать 30 минут.
3. Шпажки замочить в воде на 30 минут. Каждый овощ нанизать на шпажку. Выложить на форму для запекания. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут, готовность овощей смотрите по работе своей духовки. Периодически нужно смазывать овощи маринадом.
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