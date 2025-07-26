Овощи гриль – лучшее блюдо для пикника, но готовить их можно также и в духовке и при этом они буду такими же вкусными, как и на мангале. Самое главное – хорошо замариновать овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных овощей гриль, которые можно готовить в духовке.

Ингредиенты:

помидоры 300 г

шампиньоны 250 г

болгарский перец 250 г

кабачок 350 г

лук 80 г

Маринад:

соль

черный перец

итальянские травы

копченая паприка (обязательно)

лимонная заправка 1 ч.л (или лимонный сок)

соевый соус 50 мл

растительное масло 30 мл

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать, переложить в миску.

2. Для соуса: соединить соль, специи, соевый соус и масло. Полить ею овощи, перемешать и мариновать 30 минут.

3. Шпажки замочить в воде на 30 минут. Каждый овощ нанизать на шпажку. Выложить на форму для запекания. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут, готовность овощей смотрите по работе своей духовки. Периодически нужно смазывать овощи маринадом.

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