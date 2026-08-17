Котлеты из куриного фарша получатся сочными и нежными, если добавить в основу несколько привычных овощей. Кабачок и морковь смягчают текстуру, а овсяные хлопья помогают котлетам хорошо держать форму. Такой рецепт не требует сложных продуктов и подходит для домашнего меню.

Идея приготовления сочных котлет из куриного фарша опубликована на странице flavorsbyvika в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 550-600 г

овсяные хлопья мелкого помола – 35 г

горячая вода – 60 мл.

кабачок – 100 г после отжима

морковь – 65 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 10 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец и другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала залейте овсяные хлопья горячей водой. Накройте их и оставьте примерно на 10 минут, чтобы они размягчились.

2. Лук нарежьте очень мелко. Разогрейте сливочное масло на сковороде и обжарьте лук на небольшом огне до мягкости. Сильно обжаривать его не нужно.

3. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. Тщательно отожмите его руками или через марлю, чтобы избавиться от лишней жидкости. Морковь также натрите на мелкой терке.

4. В глубокой миске смешайте фарш, подготовленные овсяные хлопья, кабачок, морковь и лук. Добавьте яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте массу, а затем несколько раз отбейте фарш о дно миски. Благодаря этому он станет более однородным.

5. Накройте миску и поставьте фарш в холодильник примерно на 20 минут. После этого смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера.

6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25 минут. Точное время зависит от размера котлет.

7. Готовые котлеты с кабачком должны получиться мягкими внутри и с легкой румяной корочкой. Подавать их можно сразу после приготовления с картофелем, кашей, овощным гарниром или свежим салатом.

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