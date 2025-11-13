Домашние котлеты – это всегда про уют, аромат и вкус, который сложно перепутать. Чтобы сделать блюдо еще интереснее, можно добавить грибы и сыр – такая начинка делает котлеты сочными, нежными и особенно ароматными. Готовятся они просто, а результат гарантированно понравится всей семье. Идеально подойдут как для обеда, так и для ужина с любым гарниром.

Идея приготовления сочных куриных котлет с начинкой на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт.

сливки 20% – 100 г

твердый сыр – 150 г

сливочное масло – 10 г

панировочные сухари, соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавьте измельченные грибы и тушите, пока не испарится жидкость.

3. Затем влейте сливки, посолите, приправьте специями и тушите еще 5 минут, чтобы масса стала ароматной и кремовой.

4. Куриный фарш приправьте солью, перцем и любимыми специями. Разделите на равные части, из каждой сформируйте лепешку.

5. В центр каждой лепешки выложите ложку грибной начинки и немного натертого сыра.

6. Аккуратно заверните, чтобы начинка оставалась внутри.

7. Каждую котлету обваляйте в панировочных сухарях, выложите на противень с пергаментом.

8. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки.

9. Подавайте горячими с картофельным пюре, рисом или овощами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: