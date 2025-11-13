Как приготовить сочные котлеты на обед: рецепт с грибами и твердым сыром
Домашние котлеты – это всегда про уют, аромат и вкус, который сложно перепутать. Чтобы сделать блюдо еще интереснее, можно добавить грибы и сыр – такая начинка делает котлеты сочными, нежными и особенно ароматными. Готовятся они просто, а результат гарантированно понравится всей семье. Идеально подойдут как для обеда, так и для ужина с любым гарниром.
Идея приготовления сочных куриных котлет с начинкой на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20% – 100 г
- твердый сыр – 150 г
- сливочное масло – 10 г
- панировочные сухари, соль, перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
2. Добавьте измельченные грибы и тушите, пока не испарится жидкость.
3. Затем влейте сливки, посолите, приправьте специями и тушите еще 5 минут, чтобы масса стала ароматной и кремовой.
4. Куриный фарш приправьте солью, перцем и любимыми специями. Разделите на равные части, из каждой сформируйте лепешку.
5. В центр каждой лепешки выложите ложку грибной начинки и немного натертого сыра.
6. Аккуратно заверните, чтобы начинка оставалась внутри.
7. Каждую котлету обваляйте в панировочных сухарях, выложите на противень с пергаментом.
8. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут до румяной корочки.
9. Подавайте горячими с картофельным пюре, рисом или овощами.
