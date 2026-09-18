Как приготовить сочные котлеты: простой рецепт из филе куриного бедра

Котлеты из куриного бедра готовятся довольно просто и не требуют большого количества ингредиентов. Для фарша нужно измельчить мясо с луком, а затем добавить размоченный в молоке хлеб, сливочное масло и специи. Готовые котлеты сначала обжариваются на сковороде, а затем несколько минут доходят под крышкой.

Идея приготовления сочных домашних котлет из куриного бедра опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 600 г

лук – 1 шт.

белый хлеб – 3 ломтика

молоко – для замачивания хлеба

сливочное масло – 50 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала хлеб нужно залить небольшим количеством молока и оставить на несколько минут, чтобы он хорошо размяк. Лишнее молоко после этого можно слегка отжать.

2. Филе куриного бедра очистить от лишних пленок, нарезать кусочками и вместе с луком измельчить в блендере. Необязательно перебивать мясо до абсолютно однородной консистенции, достаточно получить равномерный фарш.

3. В куриный фарш добавить размоченный хлеб, сливочное масло, соль, перец и сушеный чеснок. Сливочное масло можно предварительно немного размягчить, чтобы оно легче смешалось с фаршем.

4. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. Затем смочить руки водой и сформировать котлеты примерно одинакового размера. Влага поможет фаршу меньше прилипать к рукам.

5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выложить котлеты и обжарить их с обеих сторон до румяной корочки.

6. После обжаривания переложить котлеты в кастрюлю или другую посуду с крышкой.

7. Накрыть крышкой и оставить на несколько минут на слабом огне, чтобы они равномерно прогрелись внутри.

8. Готовые куриные котлеты лучше всего подавать горячими. К ним подойдут картофельное пюре, макароны, крупы или простой овощной гарнир.

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