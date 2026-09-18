Как приготовить сочные котлеты: простой рецепт из филе куриного бедра
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Котлеты из куриного бедра готовятся довольно просто и не требуют большого количества ингредиентов. Для фарша нужно измельчить мясо с луком, а затем добавить размоченный в молоке хлеб, сливочное масло и специи. Готовые котлеты сначала обжариваются на сковороде, а затем несколько минут доходят под крышкой.
Идея приготовления сочных домашних котлет из куриного бедра опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 600 г
- лук – 1 шт.
- белый хлеб – 3 ломтика
- молоко – для замачивания хлеба
- сливочное масло – 50 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала хлеб нужно залить небольшим количеством молока и оставить на несколько минут, чтобы он хорошо размяк. Лишнее молоко после этого можно слегка отжать.
2. Филе куриного бедра очистить от лишних пленок, нарезать кусочками и вместе с луком измельчить в блендере. Необязательно перебивать мясо до абсолютно однородной консистенции, достаточно получить равномерный фарш.
3. В куриный фарш добавить размоченный хлеб, сливочное масло, соль, перец и сушеный чеснок. Сливочное масло можно предварительно немного размягчить, чтобы оно легче смешалось с фаршем.
4. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. Затем смочить руки водой и сформировать котлеты примерно одинакового размера. Влага поможет фаршу меньше прилипать к рукам.
5. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выложить котлеты и обжарить их с обеих сторон до румяной корочки.
6. После обжаривания переложить котлеты в кастрюлю или другую посуду с крышкой.
7. Накрыть крышкой и оставить на несколько минут на слабом огне, чтобы они равномерно прогрелись внутри.
8. Готовые куриные котлеты лучше всего подавать горячими. К ним подойдут картофельное пюре, макароны, крупы или простой овощной гарнир.
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