Запеченные куриные бедра – одно из самых удобных блюд для семейного ужина, ведь мясо готовится быстро, оставаясь мягким и ароматным. Чтобы придать знакомому рецепту праздничной нотки, достаточно добавить один доступный сезонный ингредиент – мандарины. Их природный аромат и легкая сладость делают мясо более сочным, а готовое блюдо выглядит особенно аппетитно.

Идея приготовления запеченных куриных бедер с мандаринами опубликована на стоирнке фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 2 кг.

приправа к куриному шашлыку – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – щепотка

соевый соус – 2 ст.л.

сметана или майонез – 3 ст.л.

сок мандарина – 1 ст.л.

сок лимона – 1 ст.л.

мандарины – 4 шт.

розмарин сушеный – щепотка

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте бедра с солью, перцем, приправой, соевым соусом, сметаной или майонезом.

2. Добавьте сок мандарина и лимона, перемешайте и оставьте минимум на час, чтобы мясо впитало аромат.

3. Нарежьте мандарины кружочками и выложите на противень.

4. Посыпьте сушеным розмарином – он усилит аромат во время запекания.

5. Расположите мясо поверх мандариновых ломтиков так, чтобы оно равномерно пропеклось.

6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 °C, и готовьте 40-45 минут до образования румяной корочки.

