Как приготовить сочные куриные бедра в духовке: добавьте один сезонный ингредиент
Запеченные куриные бедра – одно из самых удобных блюд для семейного ужина, ведь мясо готовится быстро, оставаясь мягким и ароматным. Чтобы придать знакомому рецепту праздничной нотки, достаточно добавить один доступный сезонный ингредиент – мандарины. Их природный аромат и легкая сладость делают мясо более сочным, а готовое блюдо выглядит особенно аппетитно.
Идея приготовления запеченных куриных бедер с мандаринами опубликована на стоирнке фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 2 кг.
- приправа к куриному шашлыку – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- перец черный молотый – щепотка
- соевый соус – 2 ст.л.
- сметана или майонез – 3 ст.л.
- сок мандарина – 1 ст.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- мандарины – 4 шт.
- розмарин сушеный – щепотка
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте бедра с солью, перцем, приправой, соевым соусом, сметаной или майонезом.
2. Добавьте сок мандарина и лимона, перемешайте и оставьте минимум на час, чтобы мясо впитало аромат.
3. Нарежьте мандарины кружочками и выложите на противень.
4. Посыпьте сушеным розмарином – он усилит аромат во время запекания.
5. Расположите мясо поверх мандариновых ломтиков так, чтобы оно равномерно пропеклось.
6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 °C, и готовьте 40-45 минут до образования румяной корочки.
