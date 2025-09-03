Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт
Наггетсы – один из самых любимых фастфудов. Такое блюдо можно приобрести в замороженном виде или уже готовое в заведении. Но значительно полезнее и вкуснее будет приготовить изделия в домашних условиях.
Идея приготовления сочных куриных наггетсов из филе опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, специи
- мука – 1,5 ст л
- яйца – 1 шт.
- неострая горчица – 1 ч.л.
- панировочные сухари
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на небольшие кусочки толщиной примерно 1-1,5 см.
2. Переложить в емкость.
3. Добавить соль и специи.
4. Перемешать и оставить на 10-15 минут.
5. Добавить муку и перемешать так, чтобы каждый кусочек был покрыт мукой.
6. Далее добавить яйцо, горчицу и снова перемешать.
7. Обвалять каждый кусочек филе в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: