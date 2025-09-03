Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

Наггетсы – один из самых любимых фастфудов. Такое блюдо можно приобрести в замороженном виде или уже готовое в заведении. Но значительно полезнее и вкуснее будет приготовить изделия в домашних условиях.

Идея приготовления сочных куриных наггетсов из филе опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • соль, специи
  • мука – 1,5 ст л
  • яйца – 1 шт.
  • неострая горчица – 1 ч.л.
  • панировочные сухари
  • растительное масло

Способ приготовления:

Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

1. Куриное филе разрезать на небольшие кусочки толщиной примерно 1-1,5 см.

2. Переложить в емкость.

Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

3. Добавить соль и специи.

4. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

5. Добавить муку и перемешать так, чтобы каждый кусочек был покрыт мукой.

Как приготовить сочные куриные наггетсы в домашних условиях: самый простой рецепт

6. Далее добавить яйцо, горчицу и снова перемешать.

7. Обвалять каждый кусочек филе в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.

