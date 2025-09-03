Наггетсы – один из самых любимых фастфудов. Такое блюдо можно приобрести в замороженном виде или уже готовое в заведении. Но значительно полезнее и вкуснее будет приготовить изделия в домашних условиях.

Идея приготовления сочных куриных наггетсов из филе опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, специи

мука – 1,5 ст л

яйца – 1 шт.

неострая горчица – 1 ч.л.

панировочные сухари

растительное масло

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на небольшие кусочки толщиной примерно 1-1,5 см.

2. Переложить в емкость.

3. Добавить соль и специи.

4. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

5. Добавить муку и перемешать так, чтобы каждый кусочек был покрыт мукой.

6. Далее добавить яйцо, горчицу и снова перемешать.

7. Обвалять каждый кусочек филе в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.

