Как приготовить сосиски в тесте: простой рецепт домашней выпечки

Сосиски в тесте можно легко приготовить дома из мягкого дрожжевого теста с румяной корочкой. Для этого понадобится несколько доступных продуктов и немного времени, чтобы тесто хорошо поднялось. Важно не перегружать его лишней мукой, тогда готовая выпечка останется нежной и пышной. Перед выпечкой сосиски заворачивают в полоски теста, смазывают яйцом и посыпают кунжутом.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице tetiana.cooks в Instagram.

Ингредиенты для опары:

сухие дрожжи – 12 г

теплое молоко – 300 мл.

сахар – 2 ст.л.

Для теста:

опара – вся

яйца – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

сливочное масло – 55 г

пшеничная мука – 580-600 г

Дополнительно:

сосиски – 13 шт.

яйцо – 1 шт.

кунжут – по вкусу

растительное масло – для смазывания рук и рабочей поверхности

Способ приготовления:

1. В теплое, но не горячее молоко добавить сахар и сухие дрожжи.

2. Перемешать и оставить смесь в тёплом месте на 10-15 минут. За это время на поверхности должна образоваться пенная шапочка, свидетельствующая об активности дрожжей.

3. В готовую опару добавить яйца, соль и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородности. Затем постепенно всыпать просеянную муку, замешивая мягкое тесто.

4. Не стоит сразу добавлять всё указанное количество муки. Ее может потребоваться чуть меньше или чуть больше в зависимости от самой муки.

5. Готовое тесто должно быть эластичным, мягким и может немного прилипать к рукам.

6. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто в тёплом месте примерно на час. Оно должно заметно увеличиться в объёме.

7. После подъема не нужно дополнительно добавлять в тесто муку. Лучше смазать руки и рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла.

8. Раскатать тесто в пласт толщиной около 1 см и нарезать длинными полосками шириной примерно 2-3 см.

9. Каждую сосиску обернуть полоской теста, слегка закрепляя края. Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом, и оставить ещё примерно на 15 минут.

10. Для этого рецепта лучше использовать сосиски не холодные, а комнатной температуры. Если они только что из холодильника, их стоит заранее достать и немного согреть.

11. Перед выпечкой смазать поверхность теста взбитым яйцом и по желанию посыпать кунжутом. Поставить противень в духовку, разогретую до 180 градусов.

12. Выпекать сосиски в тесте примерно 18-20 минут, пока они не приобретут румяную корочку. Не стоит держать выпечку в духовке дольше, чем нужно: как только тесто хорошо подрумянится, противень можно доставать.

13. Готовые сосиски в тесте накрыть чистым полотенцем и оставить на 10-15 минут. Так корочка станет мягче, а дрожжевое тесто сохранит нежную текстуру.

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