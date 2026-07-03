Молодая капуста прекрасно подходит не только для салатов, но и для сытных горячих блюд. Один из самых удачных вариантов – запеченные капустные стейки с мясной начинкой, сметанным соусом и сырной корочкой. Такое блюдо получается сочным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Оно одинаково хорошо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления капустных стейков с фаршем опубликована на странице zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 кочан

растительное масло – для смазывания

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

Для начинки:

филе куриного бедра – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Для соуса:

сметана – 200 мл.

твёрдый сыр – 100 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 2 сантиметра.

2. Выложите кусочки на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.

3. Смажьте капусту небольшим количеством масла, приправьте солью, черным перцем и копчёной паприкой.

4. Куриное филе измельчите в фарш или используйте уже готовый.

5. Добавьте в фарш мелко нарезанный лук, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите массу до однородности.

6. Выложите мясную начинку ровным слоем поверх каждого капустного стейка.

7. Для соуса смешайте сметану, измельчённый чеснок, мелко нарезанный укроп и петрушку, немного посолите.

8. Смажьте каждый стейк сметанным соусом.

9. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35 минут.

10. Затем достаньте противень, посыпьте каждый стейк тертым твёрдым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр полностью расплавился и подрумянился.

11. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления.

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