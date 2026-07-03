Как приготовить стейки из молодой капусты: рецепт с фаршем в духовке
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Молодая капуста прекрасно подходит не только для салатов, но и для сытных горячих блюд. Один из самых удачных вариантов – запеченные капустные стейки с мясной начинкой, сметанным соусом и сырной корочкой. Такое блюдо получается сочным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Оно одинаково хорошо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Идея приготовления капустных стейков с фаршем опубликована на странице zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 кочан
- растительное масло – для смазывания
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
Для начинки:
- филе куриного бедра – 500 г
- репчатый лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 200 мл.
- твёрдый сыр – 100 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – небольшой пучок
- петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 2 сантиметра.
2. Выложите кусочки на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
3. Смажьте капусту небольшим количеством масла, приправьте солью, черным перцем и копчёной паприкой.
4. Куриное филе измельчите в фарш или используйте уже готовый.
5. Добавьте в фарш мелко нарезанный лук, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите массу до однородности.
6. Выложите мясную начинку ровным слоем поверх каждого капустного стейка.
7. Для соуса смешайте сметану, измельчённый чеснок, мелко нарезанный укроп и петрушку, немного посолите.
8. Смажьте каждый стейк сметанным соусом.
9. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35 минут.
10. Затем достаньте противень, посыпьте каждый стейк тертым твёрдым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр полностью расплавился и подрумянился.
11. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: