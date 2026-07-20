Домашние блины остаются одним из самых любимых блюд на завтрак и для семейного чаепития. Но часто они получаются сухими по краям и быстро теряют свою нежность. Есть простой способ сделать блины тонкими, эластичными и мягкими даже после остывания. Для этого понадобятся обычные продукты, которые найдутся почти на каждой кухне.

Идея приготовления идеальных блинов без сухих краев опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриные яйца – 2 шт.

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

молоко – 300-400 мл.

пшеничная мука – 4-6 ст.л.

растительное масло – 3 ст.л.

кипяток – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Для начала просейте муку в глубокую миску. Добавьте сахар и щепотку соли, после чего влейте молоко комнатной температуры и тщательно перемешайте массу венчиком до однородности.

2. Отдельно слегка взбейте яйца вилкой или венчиком и добавьте их в тесто. Затем влейте кипяток. Именно он помогает сделать блины более нежными и эластичными.

3. После этого добавьте масло и еще раз хорошо перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.

4. Разогрейте сковороду и, при необходимости, слегка смажьте её маслом перед выпечкой первого блина. Наливайте небольшое количество теста и равномерно распределяйте его по поверхности.

5. Жарьте блины по 1-2 минуты с каждой стороны до появления легкой золотистой корочки. Готовые блины складывайте один на другой и сразу накрывайте крышкой или чистым кухонным полотенцем. Именно этот прием позволяет избежать сухости краев и сохранить мягкость.

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