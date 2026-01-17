Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте
Вкусную и тонкую домашнюю пиццу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Она получится не хуже, чем в кафе. Нужно только правильно сделать тесто, чтобы оно получилось мягким и эластичным.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл. тепленькой воды
- 14 г сахара
- 42 г прессованных дрожжей
- 800 г муки
- 12 г соли
- 50 г масла (лучше оливкового)
Дополнительные ингредиенты:
- 70-80 г сливок 15-20 %
- сушеный чеснок
- копченая паприка
- сушеное орегано
Ингредиенты для начинки:
- сыр моцарелла
- шампиньоны
- ветчина
Ингредиенты для чесночного соуса:
- сметана
- майонез
- натертый чеснок (по вкусу)
- сушеное орегано
- соль
- перец
Способ приготовления теста:
1. В миске соединить дрожжи, воду, сахар.
2. Вымешать венчиком до однородности.
3. Частями добавить муку, всыпать соль.
4. Тесто вымесить, влить масло и снова вымесить.
5. Прикрыть и оставить тесто подходить на час (должно увеличиться в объеме в три раза). После этого обомять и разделить на три части.
6. С помощью рук сформировать подошву для пиццы.
7. Пергамент обсыпать манкой, щедро.
8. Выложить натертый сыр, полить сливками, посыпать паприку, чеснок, выложить кусочки грибов, ветчину, сыр.
9. Выпекать в разогретой духовке до 250 градусов 10 минут.
10. Сначала выпекать на самом низком уровне в духовке, затем 1-2 минуты на самом высоком, чтобы пицца подрумянилась.
