Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

Вкусную и тонкую домашнюю пиццу можно очень легко приготовить в домашних условиях. Она получится не хуже, чем в кафе. Нужно только правильно сделать тесто, чтобы оно получилось мягким и эластичным.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

Ингредиенты:

  • 500 мл. тепленькой воды
  • 14 г сахара
  • 42 г прессованных дрожжей
  • 800 г муки
  • 12 г соли
  • 50 г масла (лучше оливкового)

Дополнительные ингредиенты:

  • 70-80 г сливок 15-20 %
  • сушеный чеснок
  • копченая паприка
  • сушеное орегано

Ингредиенты для начинки:

  • сыр моцарелла
  • шампиньоны
  • ветчина

Ингредиенты для чесночного соуса:

  • сметана
  • майонез
  • натертый чеснок (по вкусу)
  • сушеное орегано
  • соль
  • перец

Способ приготовления теста:

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

1. В миске соединить дрожжи, воду, сахар.

2. Вымешать венчиком до однородности.

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

3. Частями добавить муку, всыпать соль.

4. Тесто вымесить, влить масло и снова вымесить.

5. Прикрыть и оставить тесто подходить на час (должно увеличиться в объеме в три раза). После этого обомять и разделить на три части.

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

6. С помощью рук сформировать подошву для пиццы.

7. Пергамент обсыпать манкой, щедро.

8. Выложить натертый сыр, полить сливками, посыпать паприку, чеснок, выложить кусочки грибов, ветчину, сыр.

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

9. Выпекать в разогретой духовке до 250 градусов 10 минут.

10. Сначала выпекать на самом низком уровне в духовке, затем 1-2 минуты на самом высоком, чтобы пицца подрумянилась.

Как приготовить тонкую пиццу в домашних условиях: весь секрет в тесте

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты