Торт "Сникерс" – это один из самых популярных десертов. Его готовят разнообразными способами, но всегда получается отличный результат.

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А вот фудблогер Валентина Кущ решила упросить до максимума приготовления торта "Сникерс". В Instagram она рассказала, как приготовить этот десерт, не выпекая коржи.

Ингредиенты

Вафельные коржи – 1 упаковка

Сгущенное вареное молоко – 370 гр

Арахис жареный – 150 гр

Арахисовая паста – 200 гр

Шоколад черный – 200 гр

Масло сливочное – 50 гр

Соль

Способ приготовления

1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенке.

2. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.

3. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом.

4. Перемазываем торт. На нижний корж выкладываем половину арахисовой пасты, накрываем вафлей, сверху смазываем сгущенкой с орехами, накрываем вафлей, сверху добавляем шоколад, накрываем вафлей и так по кругу пока не закончится крем. Верхний корж должен быть без ничего.

5. Выкладываем сверху доску и груз. Отправляем торт в холодильник на 1-2 часа. Покрываем остальным шоколадом и подаем к столу.

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