Как приготовить удачные домашние пельмени: делимся лучшим рецептом

Домашние пельмени требуют немного времени на лепку, зато их можно приготовить сразу на несколько порций. Для этого рецепта нужны простые продукты, а в начинку добавляются сливочное масло и холодная вода, благодаря чему фарш получается сочным. Тесто замешивается без сложных приёмов и после короткого отдыха становится удобным для работы.

Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице karamelka life в Instagram.

Ингредиенты для теста:

вода – 250 г

уксус – 1 ст.л.

соль – 0,5 ст.л.

растительное масло – 3 ст.л.

мука – 500 г

Для начинки:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 30-40 г

холодная вода – 100 мл.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить тесто. В миску налить воду комнатной температуры, добавить уксус, соль и растительное масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое однородное тесто.

2. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 20 минут. За это время можно приготовить начинку.

3. Лук и чеснок нужно мелко нарезать или измельчить любым удобным способом. Добавить их к фаршу, посолить, поперчить и приправить специями. Затем влить холодную воду и хорошо перемешать массу.

4. Сливочное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в фарш. Ещё раз тщательно перемешать начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

5. Охлажденное тесто раскатать тонким пластом и вырезать кружочки. В центр каждого выложить порцию фарша, сложить заготовку пополам и хорошо защепнуть края.

6. Затем соединить края полумесяца между собой, формируя пельмень.

7. В кастрюле вскипятить достаточное количество подсоленной воды.

8. Опустить домашние пельмени в кипящую воду и осторожно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.

9. После повторного закипания варить примерно 5-6 минут.

10. Готовые пельмени вынуть шумовкой и сразу подавать. Их можно дополнить сметаной, сливочным маслом или любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: