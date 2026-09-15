Как приготовить удачные домашние пельмени: делимся лучшим рецептом
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Домашние пельмени требуют немного времени на лепку, зато их можно приготовить сразу на несколько порций. Для этого рецепта нужны простые продукты, а в начинку добавляются сливочное масло и холодная вода, благодаря чему фарш получается сочным. Тесто замешивается без сложных приёмов и после короткого отдыха становится удобным для работы.
Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице karamelka life в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- вода – 250 г
- уксус – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ст.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- мука – 500 г
Для начинки:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 30-40 г
- холодная вода – 100 мл.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить тесто. В миску налить воду комнатной температуры, добавить уксус, соль и растительное масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое однородное тесто.
2. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 20 минут. За это время можно приготовить начинку.
3. Лук и чеснок нужно мелко нарезать или измельчить любым удобным способом. Добавить их к фаршу, посолить, поперчить и приправить специями. Затем влить холодную воду и хорошо перемешать массу.
4. Сливочное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в фарш. Ещё раз тщательно перемешать начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
5. Охлажденное тесто раскатать тонким пластом и вырезать кружочки. В центр каждого выложить порцию фарша, сложить заготовку пополам и хорошо защепнуть края.
6. Затем соединить края полумесяца между собой, формируя пельмень.
7. В кастрюле вскипятить достаточное количество подсоленной воды.
8. Опустить домашние пельмени в кипящую воду и осторожно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.
9. После повторного закипания варить примерно 5-6 минут.
10. Готовые пельмени вынуть шумовкой и сразу подавать. Их можно дополнить сметаной, сливочным маслом или любимым соусом.
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