Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими
Котлеты можно приготовить к любой каше, макаронам или картофельному пюре. Главное - сделать изделия по-настоящему сочными и мягкими. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится достичь идеального результата даже с куриным филе.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из курицы на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Для этого рецепта не нужно делать фарш – важно именно измельчить мясо на кусочки.
Ингредиенты:
- куриное филе/филе бедра – 600-700 г
- сыр твердый – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана/майонез – 3 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное филе или филе бедра измельчить на маленькие куски.
2. Добавить потертый сыр, яйцо, сметану, муку, соль, перец, гранулированный чеснок, укроп.
3. Все перемешать.
4. Выложить ложкой на сковородку с маслом.
5. Жарить как обычные котлеты.
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