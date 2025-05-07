Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

Котлеты можно приготовить к любой каше, макаронам или картофельному пюре. Главное - сделать изделия по-настоящему сочными и мягкими. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится достичь идеального результата даже с куриным филе.

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Идея приготовления сочных рубленых котлет из курицы на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Для этого рецепта не нужно делать фарш – важно именно измельчить мясо на кусочки.

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

Ингредиенты:

  • куриное филе/филе бедра – 600-700 г
  • сыр твердый – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана/майонез – 3 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу
  • укроп

Способ приготовления:

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

1. Куриное филе или филе бедра измельчить на маленькие куски.

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

2. Добавить потертый сыр, яйцо, сметану, муку, соль, перец, гранулированный чеснок, укроп.

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

3. Все перемешать.

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

4. Выложить ложкой на сковородку с маслом.

5. Жарить как обычные котлеты.

Как приготовить удачные рубленые котлеты из куриного филе: точно не будут сухими

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