Котлеты можно приготовить к любой каше, макаронам или картофельному пюре. Главное - сделать изделия по-настоящему сочными и мягкими. Если воспользоваться следующей технологией, у вас получится достичь идеального результата даже с куриным филе.

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Идея приготовления сочных рубленых котлет из курицы на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Для этого рецепта не нужно делать фарш – важно именно измельчить мясо на кусочки.

Ингредиенты:

куриное филе/филе бедра – 600-700 г

сыр твердый – 100 г

яйцо – 1 шт.

сметана/майонез – 3 ст.л.

мука – 3 ст.л.

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу

укроп

Способ приготовления:

1. Куриное филе или филе бедра измельчить на маленькие куски.

2. Добавить потертый сыр, яйцо, сметану, муку, соль, перец, гранулированный чеснок, укроп.

3. Все перемешать.

4. Выложить ложкой на сковородку с маслом.

5. Жарить как обычные котлеты.

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