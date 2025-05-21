Домашнее печенье можно приготовить так, чтобы оно получилось очень питательным и полезным. Мука для такого десерта вам не понадобится, а сахар можно заменить медом.

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Идея приготовления апельсинового кокосового печенья опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Используйте всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар или мед – 20 г

апельсиновый сок – 30 мл.

тертый кокос – 100 г

шоколад – 50 г (74%)

Способ приготовления:

1. Соединить яйца и сахар или мед, апельсиновый сок, апельсиновый сок.

2. Хорошо размешать.

3. Добавить тертый кокос.

4. Соединить ложкой.

5. Влажными руками сформировать печенье и выложить его на противень.

6. Разогреть духовку до 180 градусов в течение 15 минут или до золотистого цвета.

7. Растопить примерно 50 г 74% шоколада на водяной бане или в микроволновой печи и окуните в него печенье.

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