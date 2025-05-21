Как приготовить вкусное домашнее печенье без муки: делимся простым рецептом десерта к чаю
Домашнее печенье можно приготовить так, чтобы оно получилось очень питательным и полезным. Мука для такого десерта вам не понадобится, а сахар можно заменить медом.
Идея приготовления апельсинового кокосового печенья опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Используйте всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар или мед – 20 г
- апельсиновый сок – 30 мл.
- тертый кокос – 100 г
- шоколад – 50 г (74%)
Способ приготовления:
1. Соединить яйца и сахар или мед, апельсиновый сок, апельсиновый сок.
2. Хорошо размешать.
3. Добавить тертый кокос.
4. Соединить ложкой.
5. Влажными руками сформировать печенье и выложить его на противень.
6. Разогреть духовку до 180 градусов в течение 15 минут или до золотистого цвета.
7. Растопить примерно 50 г 74% шоколада на водяной бане или в микроволновой печи и окуните в него печенье.
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