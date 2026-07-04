Быстрое вишневое варенье – это способ приготовить домашний десерт без длительного уваривания и сложных процессов. Благодаря короткой термической обработке ягоды сохраняют насыщенный цвет и аромат. Такой рецепт подходит, когда нужно быстро переработать урожай или сделать сладкую заготовку к чаю. Варенье получается густым и хорошо хранится при условии правильного розлива. Готовится оно буквально за несколько минут и не требует специального оборудования.

Идея приготовления вишневого варенья на сковороде за 20 минут опубликована на странице verasovenko в Instagram.

Ингредиенты:

вишня без косточек – 0,5 л

сахар – 0,5 л

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Для приготовления используется свежая или размороженная вишня без косточек. Ягоды выложите в широкую сковороду или толстостенную кастрюлю и поставьте на средний огонь. После закипания проварите вишню около 5 минут, чтобы она пустила сок и немного размягчилась.

2. Затем добавьте сахар и тщательно перемешайте массу, чтобы он начал равномерно растворяться. Продолжайте варить еще примерно 5 минут, периодически помешивая, чтобы варенье не пригорело и приобрело более густую консистенцию.

3. В конце добавьте лимонную кислоту. Она поможет сбалансировать вкус и сделать цвет более насыщенным. Проварите ещё около 1 минуты и выключите огонь.

4. Готовое горячее варенье сразу разлейте по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Оставьте в перевернутом положении до полного остывания.

5. Такое вишневое варенье, приготовленное за 10 минут, отличается ярким вкусом, густой текстурой и хорошо хранится даже при комнатной температуре.

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