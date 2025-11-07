Домашняя пицца – любимое блюдо многих, но не всегда есть время готовить тесто. В таком случае на помощь приходит обычный лаваш. Он становится отличной основой для пиццы, которая получается хрустящей, ароматной и готовится буквально за несколько минут. Этот вариант идеально подходит для быстрого ужина или перекуса, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних усилий.

Идея приготовления вкусной пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты для соуса:

Pepsi – 100 мл.

кетчуп – 3 ст.л.

соевый соус – 1 ч.л.

мед или сахар – 1 ч.л.

чеснок – половина зубчика или щепотка порошка

копченая паприка – щепотка

Ингредиенты для основы:

лаваш или пита – 2 круглые

сыр (моцарелла или любой, хорошо плавящийся) – 150 г

салями или колбаски – по вкусу

зелень (руккола, петрушка, базилик) – для подачи

Способ приготовления:

1. Сперва приготовьте соус.

2. В сотейнике соедините Pepsi, кетчуп, соевый соус, мед, чеснок и копченую паприку.

3. Поставьте на средний огонь и варите 5-7 минут, пока масса не станет густой и глянцевой.

4. Для основы возьмите два круглых лаваша.

5. На первый выложите равномерный слой тертого сыра, затем накройте вторым лавашем.

6. Смажьте верхний слой соусом BBQ, посыпьте еще немного сыра и выложите ломтики салями или колбасок.

7. Поставьте пиццу в разогретую духовку при температуре 250°C (или максимальной) на 5 минут.

8. Готовую пиццу украсьте свежей зеленью перед подачей.

