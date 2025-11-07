Как приготовить вкусную домашнюю пиццу без теста: понадобится лаваш
Домашняя пицца – любимое блюдо многих, но не всегда есть время готовить тесто. В таком случае на помощь приходит обычный лаваш. Он становится отличной основой для пиццы, которая получается хрустящей, ароматной и готовится буквально за несколько минут. Этот вариант идеально подходит для быстрого ужина или перекуса, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних усилий.
Идея приготовления вкусной пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты для соуса:
- Pepsi – 100 мл.
- кетчуп – 3 ст.л.
- соевый соус – 1 ч.л.
- мед или сахар – 1 ч.л.
- чеснок – половина зубчика или щепотка порошка
- копченая паприка – щепотка
Ингредиенты для основы:
- лаваш или пита – 2 круглые
- сыр (моцарелла или любой, хорошо плавящийся) – 150 г
- салями или колбаски – по вкусу
- зелень (руккола, петрушка, базилик) – для подачи
Способ приготовления:
1. Сперва приготовьте соус.
2. В сотейнике соедините Pepsi, кетчуп, соевый соус, мед, чеснок и копченую паприку.
3. Поставьте на средний огонь и варите 5-7 минут, пока масса не станет густой и глянцевой.
4. Для основы возьмите два круглых лаваша.
5. На первый выложите равномерный слой тертого сыра, затем накройте вторым лавашем.
6. Смажьте верхний слой соусом BBQ, посыпьте еще немного сыра и выложите ломтики салями или колбасок.
7. Поставьте пиццу в разогретую духовку при температуре 250°C (или максимальной) на 5 минут.
8. Готовую пиццу украсьте свежей зеленью перед подачей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: