Как приготовить вкусную домашнюю ветчину на бутерброды: значительно лучше магазинной колбасы
Если вы воспользуетесь следующим рецептом домашней ветчины, больше никогда не захотите покупать магазинную колбасу на бутерброды. В составе натурное куриное мясо и обычные специи. Особенно такое блюдо будет актуальным для детей, которым можно сделать бутерброды с собой в школу.
Идея приготовления вкусной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера viktoriia chui в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 1 кг.
- куриное филе – 1 кг.
- холодная вода – 100 мл.
- нитритная соль – 16 г
- обычная соль – 16 г
Способ приготовления:
1. Мясо бедра и половину филе нарезать на маленькие кубики.
2. Вторую половину филе пропустить через мясорубку.
3. Добавить воду, соль, нитритную соль и перемешать 15 минут.
4. Накрыть пищевой пленкой.
5. Отправить в холодильник на 24 часа.
6. Далее добавить 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. сухого чеснока и хорошо перемешать.
8. Выложить на пергамент или в специальную оболочку для колбасы, хорошо утрамбовывать.
9. Готовить при температуре 80 градусов 3-4 часа. Внутри колбасы должно быть 72 градуса.
