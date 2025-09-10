Если вы воспользуетесь следующим рецептом домашней ветчины, больше никогда не захотите покупать магазинную колбасу на бутерброды. В составе натурное куриное мясо и обычные специи. Особенно такое блюдо будет актуальным для детей, которым можно сделать бутерброды с собой в школу.

Идея приготовления вкусной домашней ветчины опубликована на странице фудблогера viktoriia chui в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 1 кг.

куриное филе – 1 кг.

холодная вода – 100 мл.

нитритная соль – 16 г

обычная соль – 16 г

Способ приготовления:

1. Мясо бедра и половину филе нарезать на маленькие кубики.

2. Вторую половину филе пропустить через мясорубку.

3. Добавить воду, соль, нитритную соль и перемешать 15 минут.

4. Накрыть пищевой пленкой.

5. Отправить в холодильник на 24 часа.

6. Далее добавить 1 ч.л. черного перца, 1 ч.л. сухого чеснока и хорошо перемешать.

7. Выложить на пергамент

8. Выложить на пергамент или в специальную оболочку для колбасы, хорошо утрамбовывать.

9. Готовить при температуре 80 градусов 3-4 часа. Внутри колбасы должно быть 72 градуса.

