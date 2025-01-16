Многие хозяйки отказываются от приготовления котлет в качестве основного блюда из-за того, что их нужно жарить на сковороде с использованием масла. А это, как известно, отнюдь не здоровый метод приготовления пищи.

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Однако известная шеф-повар Ольга Рябенко недавно в своем Instagram предложила отличную альтернативу. Она показала, как приготовить вкусные котлеты, не используя сковородку.

Ингредиенты

Куриное филе – 500 гр

Помидор – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Сметана 20% – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Сыр твердый – 200 гр

Чеснок сушеный – 2 ч.л.

Паприка копченая – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе и помидор порезать на мелкие кусочки.

2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку. Перемешать до однородности.

3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л (если хотите сделать меньшие, тогда по 1 ст.л).

4. Сверху выкладываем натертый творог и выпекаем в течение 35 минут при 200 градусах. Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

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