Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным
Многие хозяйки отказываются от приготовления котлет в качестве основного блюда из-за того, что их нужно жарить на сковороде с использованием масла. А это, как известно, отнюдь не здоровый метод приготовления пищи.
Однако известная шеф-повар Ольга Рябенко недавно в своем Instagram предложила отличную альтернативу. Она показала, как приготовить вкусные котлеты, не используя сковородку.
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 гр
- Помидор – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Сметана 20% – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Сыр твердый – 200 гр
- Чеснок сушеный – 2 ч.л.
- Паприка копченая – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Куриное филе и помидор порезать на мелкие кусочки.
2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку. Перемешать до однородности.
3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л (если хотите сделать меньшие, тогда по 1 ст.л).
4. Сверху выкладываем натертый творог и выпекаем в течение 35 минут при 200 градусах. Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: