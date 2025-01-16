Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
207
Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

Многие хозяйки отказываются от приготовления котлет в качестве основного блюда из-за того, что их нужно жарить на сковороде с использованием масла. А это, как известно, отнюдь не здоровый метод приготовления пищи.

Видео дня

Однако известная шеф-повар Ольга Рябенко недавно в своем Instagram предложила отличную альтернативу. Она показала, как приготовить вкусные котлеты, не используя сковородку.

Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 гр
  • Помидор – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 200 гр
  • Чеснок сушеный – 2 ч.л.
  • Паприка копченая – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе и помидор порезать на мелкие кусочки.

Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку. Перемешать до однородности.

3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л (если хотите сделать меньшие, тогда по 1 ст.л).

Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

4. Сверху выкладываем натертый творог и выпекаем в течение 35 минут при 200 градусах. Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

Как приготовить вкусные котлеты без жарки на сковородке: хорошая альтернатива традиционным

На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет:

Рецептымясо

Сейчас мы готовим

Все рецепты