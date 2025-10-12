Ленивые вареники – очень простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит на завтрак. С такими изделиями вы сможете справиться всего за 10 минут. Подавать очень вкусно с фруктами и медом.

Видео дня

Идея приготовления вкусных ленивых вареников за 10 минут опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

ванильный сахар – 5 г

мак – 1 ч.л.

мука – 4 ст.л.

сливочное масло для смазывания.

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, мак и муку.

2. Все перемешать.

3. Рабочую поверхность присыпать мукой.

4. Выложить тесто, отщипнуть немного и сформировать шарики.

5. Воду вскипятить, уменьшить огонь и выложить вареники.

6. После того, как поднялись все до верха, варить еще минуту.

7. Переложить в тарелку со сливочным маслом.

8. По желанию полить медом и добавить ягоды.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: