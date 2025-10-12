Как приготовить вкусные ленивые вареники за 10 минут: рецепт на скорую руку
Ленивые вареники – очень простое в приготовлении блюдо, которое идеально подходит на завтрак. С такими изделиями вы сможете справиться всего за 10 минут. Подавать очень вкусно с фруктами и медом.
Идея приготовления вкусных ленивых вареников за 10 минут опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- ванильный сахар – 5 г
- мак – 1 ч.л.
- мука – 4 ст.л.
- сливочное масло для смазывания.
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, мак и муку.
2. Все перемешать.
3. Рабочую поверхность присыпать мукой.
4. Выложить тесто, отщипнуть немного и сформировать шарики.
5. Воду вскипятить, уменьшить огонь и выложить вареники.
6. После того, как поднялись все до верха, варить еще минуту.
7. Переложить в тарелку со сливочным маслом.
8. По желанию полить медом и добавить ягоды.
