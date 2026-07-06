Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
252
Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Печеночные котлеты могут быть не только полезными, но и очень нежными и сочными. Чтобы сделать их более мягкими и придать им интересную текстуру, достаточно добавить один необычный ингредиент – гречневые хлопья. Они хорошо впитывают влагу, помогают котлетам держать форму и делают вкус более насыщенным. Такой рецепт прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления вкусных печеночных котлет опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент

Ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • гречневые хлопья – 150 г
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный молотый перец – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент

1. Куриную печень хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте мелкими кубиками.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и дайте остыть.

3. К нарезанной печени добавьте обжаренные овощи, яйца, гречневые хлопья, соль, черный перец и сухой чеснок.

4. Хорошо перемешайте массу и оставьте примерно на 5-10 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент

5. После этого добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте.

6. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

7. Жарьте на умеренном огне под крышкой по несколько минут с каждой стороны до полной готовности и появления румяной корочки.

Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент

8. Готовые котлеты переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты