Как приготовить вкусные печеночные котлеты: добавьте один необычный ингредиент
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Печеночные котлеты могут быть не только полезными, но и очень нежными и сочными. Чтобы сделать их более мягкими и придать им интересную текстуру, достаточно добавить один необычный ингредиент – гречневые хлопья. Они хорошо впитывают влагу, помогают котлетам держать форму и делают вкус более насыщенным. Такой рецепт прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления вкусных печеночных котлет опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- гречневые хлопья – 150 г
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный молотый перец – 0,5 ч.л.
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриную печень хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте мелкими кубиками.
2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и дайте остыть.
3. К нарезанной печени добавьте обжаренные овощи, яйца, гречневые хлопья, соль, черный перец и сухой чеснок.
4. Хорошо перемешайте массу и оставьте примерно на 5-10 минут, чтобы хлопья немного набухли.
5. После этого добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте.
6. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.
7. Жарьте на умеренном огне под крышкой по несколько минут с каждой стороны до полной готовности и появления румяной корочки.
8. Готовые котлеты переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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