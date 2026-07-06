Печеночные котлеты могут быть не только полезными, но и очень нежными и сочными. Чтобы сделать их более мягкими и придать им интересную текстуру, достаточно добавить один необычный ингредиент – гречневые хлопья. Они хорошо впитывают влагу, помогают котлетам держать форму и делают вкус более насыщенным. Такой рецепт прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления вкусных печеночных котлет опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

гречневые хлопья – 150 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 0,5 ч.л.

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриную печень хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и нарежьте мелкими кубиками.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и дайте остыть.

3. К нарезанной печени добавьте обжаренные овощи, яйца, гречневые хлопья, соль, черный перец и сухой чеснок.

4. Хорошо перемешайте массу и оставьте примерно на 5-10 минут, чтобы хлопья немного набухли.

5. После этого добавьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте.

6. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

7. Жарьте на умеренном огне под крышкой по несколько минут с каждой стороны до полной готовности и появления румяной корочки.

8. Готовые котлеты переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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