Как приготовить вкусные тонкие блины без яиц и молока: самый бюджетный рецепт
Блины – одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить буквально из нескольких ингредиентов. Они всегда уместные – и как сытный завтрак, и как десерт, если добавить сладкую начинку. Даже без молока и яиц блины получаются нежными и эластичными, а главное – готовятся очень быстро. Это отличный вариант бюджетной домашней выпечки, которую легко разнообразить благодаря различным начинкам.
Идея приготовления бюджетных блинов без яиц и молока опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 2 стакана воды
- щепотка соли
- по желанию можно добавить 1 яйцо, чтобы сделать блины более эластичными.
Начинка на выбор:
- творог с зеленью
- банан и мед
- варенье, сгущенное молоко или свежие фрукты
Способ приготовления:
1. В большой миске соедините муку, воду и соль.
2. Хорошо вымешайте, чтобы тесто стало однородным и без комочков.
3. Сковородку разогрейте и слегка смажьте растительным или сливочным маслом.
4. Налейте небольшую порцию теста, равномерно распределите его по дну и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
5. Готовые блины можно смазать маслом или подать с любой начинкой на ваш вкус. Это универсальное блюдо, которое всегда будет выглядеть аппетитно и подойдет как в будни, так и на праздничном столе.
