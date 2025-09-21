Блины – одно из самых популярных блюд, которое можно приготовить буквально из нескольких ингредиентов. Они всегда уместные – и как сытный завтрак, и как десерт, если добавить сладкую начинку. Даже без молока и яиц блины получаются нежными и эластичными, а главное – готовятся очень быстро. Это отличный вариант бюджетной домашней выпечки, которую легко разнообразить благодаря различным начинкам.

Идея приготовления бюджетных блинов без яиц и молока опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

2 стакана муки

2 стакана воды

щепотка соли

по желанию можно добавить 1 яйцо, чтобы сделать блины более эластичными.

Начинка на выбор:

творог с зеленью

банан и мед

варенье, сгущенное молоко или свежие фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске соедините муку, воду и соль.

2. Хорошо вымешайте, чтобы тесто стало однородным и без комочков.

3. Сковородку разогрейте и слегка смажьте растительным или сливочным маслом.

4. Налейте небольшую порцию теста, равномерно распределите его по дну и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

5. Готовые блины можно смазать маслом или подать с любой начинкой на ваш вкус. Это универсальное блюдо, которое всегда будет выглядеть аппетитно и подойдет как в будни, так и на праздничном столе.

