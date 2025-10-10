Домашний кетчуп – это вкусная, натуральная и ароматная альтернатива магазинным соусам. Его можно приготовить из доступных ингредиентов, а затем использовать зимой для первых блюд, мяса, пиццы или гарниров. Процесс приготовления занимает несколько часов, но результат стоит усилий: кетчуп получается густым, сбалансированным по вкусу и прекрасно сохраняется даже при комнатной температуре. Такой соус станет универсальной приправой к любому блюду.

Идея приготовления вкусного домашнего кетчупа опубликована на странице фудблогера fialka.vik в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг. (или 3 л готового томатного сока)

лук – 2 крупные шт.

сахар – 400 г

соль – 3 ст.л.

уксус 9% – 150-180 мл. (в зависимости от кислоты томатов)

корица молотая – 0,5 ч.л.

гвоздика молотая – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

перец красный острый – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры тщательно промойте, нарежьте дольками и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.

2. Лук очистите, нарежьте и также отдельно измельчите.

3. Перелейте измельченные помидоры в большую кастрюлю с толстым дном (не эмалированную) и варите на среднем огне около 3 часов, периодически помешивая.

4. Если используете томатный сок – сократите время варки до 2 часов.

5. Когда масса уменьшится в объеме, добавьте сахар, соль, лук, уксус и специи. Хорошо перемешайте и варите еще 3 часа на медленном огне, пока кетчуп не станет густым и ароматным.

6. Готовый соус сразу разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками, переверните и накройте полотенцем до полного остывания.

