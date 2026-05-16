Если хочется приготовить интересную закуску из рыбы без сложных ингредиентов, сделайте рулет из скумбрии с овощами и сыром. Такое блюдо получается сочным, хорошо держит форму и красиво выглядит в разрезе. Рулет можно подать как на ежедневный ужин, так и на праздничный стол. После охлаждения рыба становится еще вкуснее и легко нарезается аккуратными кусочками.

Идея приготовления вкусного рулета из скумбрии опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instgaram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

плавленый сырок 1 шт.

желатин – по вкусу

приправа к рыбе – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте скумбрию, очистите ее и разделите на два филе, удалив кости. Каждое филе посолите, поперчите, посыпьте приправой к рыбе и небольшим количеством желатина.

2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, после чего дайте им остыть.

3. На одно рыбное филе выложите половину овощной зажарки. Сверху немного посыпьте желатином и натрите плавленый сырок. Добавьте еще один слой овощей и снова посыпьте небольшим количеством желатина.

4. Накройте начинку вторым филе и плотно прижмите руками. После этого заверните рулет в несколько слоев пищевой пленки.

5. Переложите рулет в кастрюлю с холодной водой. Для того чтобы рыба не всплывала, сверху положите крышку или небольшой пресс. Варите примерно 40 минут после закипания.

6. Готовый рулет немного охладите, поставьте под легкий пресс и оставьте в холодильнике на несколько часов. После охлаждения нарежьте рулет порционными кусочками и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: