Вкусный праздничный торт можно приготовить всего за 10 минут. Для основы вам понадобится обычное печенье, которое нужно просто выложить слоями вместе с кремом. Десерт быстро пропитывается и имеет очень красивый вид.

Идея приготовления торта без выпечки за 10 минут опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

печенье (шоколадное или обычное) – 350 г

сметана 25-30 % – 500 г

сгущенное молоко – 1 банка

шоколад – 2 плитки по 85 г

молоко – примерно 200 мл.

масло – 2-3 ст.л. (для шоколадной глазури)

Способ приготовления:

1. В миске смешайте сметану со сгущенным молоком. Легонько взбейте – только до однородности.

2. Каждое печенье быстро обмакивайте в молоко и выкладывайте первый слой в форму.

3. Покройте печенье слоем крема.

4. Повторяйте: печенье – крем, пока не закончатся ингредиенты.

5. Сверху поломайте шоколад, растопите его, добавьте 2–3 ст.л. масла и хорошо перемешайте.

6. Полейте торт шоколадной глазурью.

7. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

