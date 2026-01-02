Как приготовить вкусный торт за 10 минут: выпекать не придется
Вкусный праздничный торт можно приготовить всего за 10 минут. Для основы вам понадобится обычное печенье, которое нужно просто выложить слоями вместе с кремом. Десерт быстро пропитывается и имеет очень красивый вид.
Идея приготовления торта без выпечки за 10 минут опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье (шоколадное или обычное) – 350 г
- сметана 25-30 % – 500 г
- сгущенное молоко – 1 банка
- шоколад – 2 плитки по 85 г
- молоко – примерно 200 мл.
- масло – 2-3 ст.л. (для шоколадной глазури)
Способ приготовления:
1. В миске смешайте сметану со сгущенным молоком. Легонько взбейте – только до однородности.
2. Каждое печенье быстро обмакивайте в молоко и выкладывайте первый слой в форму.
3. Покройте печенье слоем крема.
4. Повторяйте: печенье – крем, пока не закончатся ингредиенты.
5. Сверху поломайте шоколад, растопите его, добавьте 2–3 ст.л. масла и хорошо перемешайте.
6. Полейте торт шоколадной глазурью.
7. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для пропитки.
