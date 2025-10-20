Как приготовить вкусный тушенный картофель с мясом: делимся самым лучшим рецептом
Тушеный картофель – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще более сытным, его лучше всего готовить с мясом, а для сочности добавьте овощи и зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с мясом и овощами.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Лук 1 большой или 2 маленьких
- Морковь 1 шт.
- Сладкий перец 1 шт.
- Мясо любое примерно 350 г
- Вода 600-700 мл
- Масло для жарки
- Соль и ваши любимые специи
Способ приготовления:
1. Нарезаем мясо, картофель, лук, морковь и перец. Далее в сковородку добавляем масло и всыпаем мясо, и жарим на среднем огне минут 10, далее добавляем морковь и жарим 5 мин, далее, добавляем лук и перец, жарим минут 10.
2. Далее добавляем картофель, вливаем воду, солим, добавляем специи и тушим 1 час под закрытой крышкой, на минимальном огне.
По желанию можно в конце добавить зелень!
