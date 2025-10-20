Тушеный картофель – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще более сытным, его лучше всего готовить с мясом, а для сочности добавьте овощи и зелени.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с мясом и овощами.

Ингредиенты:

Картофель 1 кг

Лук 1 большой или 2 маленьких

Морковь 1 шт.

Сладкий перец 1 шт.

Мясо любое примерно 350 г

Вода 600-700 мл

Масло для жарки

Соль и ваши любимые специи

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо, картофель, лук, морковь и перец. Далее в сковородку добавляем масло и всыпаем мясо, и жарим на среднем огне минут 10, далее добавляем морковь и жарим 5 мин, далее, добавляем лук и перец, жарим минут 10.

2. Далее добавляем картофель, вливаем воду, солим, добавляем специи и тушим 1 час под закрытой крышкой, на минимальном огне.

По желанию можно в конце добавить зелень!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: