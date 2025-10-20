Как приготовить вкусный тушенный картофель с мясом: делимся самым лучшим рецептом

Тушеный картофель – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще более сытным, его лучше всего готовить с мясом, а для сочности добавьте овощи и зелени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного картофеля с мясом и овощами. 

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг
  • Лук 1 большой или 2 маленьких
  • Морковь 1 шт.
  • Сладкий перец 1 шт.
  • Мясо любое примерно 350 г
  • Вода 600-700 мл
  • Масло для жарки
  • Соль и ваши любимые специи

Способ приготовления: 

1. Нарезаем мясо, картофель, лук, морковь и перец. Далее в сковородку добавляем масло и всыпаем мясо, и жарим на среднем огне минут 10, далее добавляем морковь и жарим 5 мин, далее, добавляем лук и перец, жарим минут 10.

2. Далее добавляем картофель, вливаем воду, солим, добавляем специи и тушим 1 час под закрытой крышкой, на минимальном огне.

По желанию можно в конце добавить зелень!

