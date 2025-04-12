Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
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Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

Многие хозяйки хотят приготовить именно влажную паску на праздник, потому что она особенно вкусная и мягкая. Для того, чтобы добиться идеального результата, нужно правильно сделать опару на молоке. Не жалейте времени, чтобы дать массе хорошо настояться, чтобы дрожжи возымели действие.

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Идея приготовления идеальной влажной паски опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк (galina.sirotyk) в Instagram. Сверху покройте изделия глазурью, которая не прилипает к рукам.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

Ингредиенты для опары на 3 средние пояса:

  • молоко – 225 мл.
  • сахар – 3 ст.л.
  • дрожжи сухие – 8 г
  • мука – 125 г

Способ приготовления опары:

1. Все смешать.

2. Оставить побродить на 20 минут

Ингредиенты для теста:

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста
  • яйца – 2 шт.
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 160 г+ванилин
  • апельсин – 1 шт
  • мука – 550-600 г (в зависимости от вашей муки) тесто будет немного липким, но затем при формировании можно смазать руки маслом.
  • масло – 100 г (комнатной температуры)
  • наполнение по желанию: вишня, журавлина, изюм

Способ приготовления:

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

1. Пока бродит опара – смешать яйца, сахар, цедру апельсина и сок этого же апельсина.

2. Добавить опару, перемешать, всыпать муку.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

3. Перемешать и добавить масло.

4. Хорошо смешать и поставить тесто в час, чтобы подходило.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

5. Легко перемешать тесто и поставить еще на час.

6. Далее достать тесто, добавить наполнение.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

7. Свернуть и поставить еще на час.

8. Когда тесто подошло в третий раз, разделить на 3 части, сформировать куличики, дать постоять еще 30 минут и выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

9. Готовые ремни охладить и украсить глазурью.

Ингредиенты для глазури без яиц:

  • желатин – 5 г
  • вода – 20 мл.
  • сахар – 170 г
  • вода – 35 мл.
  • сок лимона – 1 ч.л.

Способ приготовления глазури:

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

1. Желатин залить водой, чтобы набух.

2. Соединить сахар, воду и лимонный сок.

3. Поставить на газ и, помешивая, довести до растворения сахара, чтобы только закипело.

Как приготовить влажную паску: делимся секретами удачного теста

4. Снять с огня, добавить желатин, перемешать и взбить до побеления массы миксером. Масса будет тянуться паутинками.

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