Как приготовить яйцо пашот за 45 секунд без плиты: очень позелный лайфхак

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить яйцо пашот за 45 секунд без плиты: очень позелный лайфхак

Яйца пашот – это специальная техника приготовления, во время которой белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. Существует много методов, как приготовить это блюдо, которое, кстати, отлично подходит к завтраку. Но большинство из них достаточно трудны в реализации.

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А вот недавно пользователь TikTok с ником chefsmartypants недавно рассказала еще один замечательный способ приготовления яйца пашот. Как выяснилось, для его реализации не понадобится даже плита.

Как приготовить яйцо пашот за 45 секунд без плиты: очень позелный лайфхак

Для воплощения этого метода приготовления яйца пашот понадобится емкость, глубина которой будет вдвое больше, чем высота содержимого яйца, которое в нее разбивается. Разбиваем яйцо в миску и наливаем сверху воду практически до края емкости.

Как приготовить яйцо пашот за 45 секунд без плиты: очень позелный лайфхак

Единственное, что осталось сделать – это отправить емкость с яйцом и водой в микроволновку. Включаем таймер на 44 секунды и просто ждем, пока приготовится наше яйцо пашот. В результате мы получаем готовое яйцо пашот, имеющее просто идеальную форму, структуру и консистенцию.

Как приготовить яйцо пашот за 45 секунд без плиты: очень позелный лайфхак

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