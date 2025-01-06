Яйца пашот – это специальная техника приготовления, во время которой белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. Существует много методов, как приготовить это блюдо, которое, кстати, отлично подходит к завтраку. Но большинство из них достаточно трудны в реализации.

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А вот недавно пользователь TikTok с ником chefsmartypants недавно рассказала еще один замечательный способ приготовления яйца пашот. Как выяснилось, для его реализации не понадобится даже плита.

Для воплощения этого метода приготовления яйца пашот понадобится емкость, глубина которой будет вдвое больше, чем высота содержимого яйца, которое в нее разбивается. Разбиваем яйцо в миску и наливаем сверху воду практически до края емкости.

Единственное, что осталось сделать – это отправить емкость с яйцом и водой в микроволновку. Включаем таймер на 44 секунды и просто ждем, пока приготовится наше яйцо пашот. В результате мы получаем готовое яйцо пашот, имеющее просто идеальную форму, структуру и консистенцию.

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