Как приготовить золотистые и хрустящие драники: делимся лучшим рецептом

Екатерина Ягович
Деруны – это одно из самых популярных домашних блюд, которое любят за простоту и насыщенный вкус. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, если правильно подобрать ингредиенты и технику приготовления. Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Деруны прекрасно сочетаются со сметаной, соусами или как гарнир к основным блюдам. Именно поэтому они остаются классикой домашней кухни.

Идея приготовления хрустящих золотистых дерунов опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • лук – 2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Чтобы масса не темнела, готовьте ее сразу после измельчения.

2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, после чего тщательно перемешайте до однородности.

3. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие драники.

4. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной, хрустящей корочки.

5. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

6. Подавайте сразу, пока они остаются горячими и хрустящими. Лучше всего сочетаются со сметаной или любимым соусом.

