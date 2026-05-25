Как приготовить золотистые и хрустящие драники: делимся лучшим рецептом
Деруны – это одно из самых популярных домашних блюд, которое любят за простоту и насыщенный вкус. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, если правильно подобрать ингредиенты и технику приготовления. Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Деруны прекрасно сочетаются со сметаной, соусами или как гарнир к основным блюдам. Именно поэтому они остаются классикой домашней кухни.
Идея приготовления хрустящих золотистых дерунов опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Чтобы масса не темнела, готовьте ее сразу после измельчения.
2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, после чего тщательно перемешайте до однородности.
3. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие драники.
4. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной, хрустящей корочки.
5. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
6. Подавайте сразу, пока они остаются горячими и хрустящими. Лучше всего сочетаются со сметаной или любимым соусом.
