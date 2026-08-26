Как приготовить золотистые и хрустящие куриные крылышки: рецепт с кока-колой

Куриные крылышки можно приготовить так, чтобы они покрылись румяной корочкой и густой блестящей глазурью. Интересную сладко-соленую нотку блюду придает кока-кола, которую добавляют непосредственно во время тушения. Рецепт не требует сложных ингредиентов и хорошо подходит для домашнего ужина или встречи с друзьями. Готовые крылышки получаются ароматными, сочными и с насыщенным соусом.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек в кока-коле опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

сушеный чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

свежий чеснок – 2 зубчика

мед – 1 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

кетчуп – 3 ст.л.

кока-кола – примерно 300 мл.

кунжут или зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки промойте, хорошо просушите бумажными полотенцами и разделите на фаланги. Кончики крылышек можно отложить для другого блюда или использовать для бульона.

2. Переложите подготовленные крылышки в миску. Добавьте сушеный чеснок, паприку, черный перец и соль. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите крылышки в один слой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Не спешите часто их переворачивать, чтобы поверхность успела хорошо подрумяниться.

4. Свежий чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к обжаренным крылышкам и готовьте еще около минуты, постоянно перемешивая, чтобы чеснок отдал свой аромат.

5. Отдельно смешайте мёд, соевый соус и кетчуп. Вылейте смесь в сковороду и перемешайте с крылышками. Прогрейте всё вместе несколько минут, чтобы соус равномерно покрыл мясо.

6. После этого влейте примерно 300 мл кока-колы. Убавьте огонь до среднего и тушите крылышки около 20 минут, не торопясь. Жидкость постепенно выпарится, а соус загустеет и превратится в блестящую глазурь.

7. Когда крылышки хорошо покроются соусом, снимите их с огня. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом или мелко нарезанным зелёным луком.

8. Такие куриные крылышки лучше всего подавать сразу, пока они горячие. Их можно дополнить свежими овощами, картофелем или просто подать как самостоятельную закуску. Сочетание кока-колы, мёда, соевого соуса и кетчупа создаёт густую глазурь с ярко выраженным сладко-солёным вкусом.

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