Голубцы – одно из самых любимых блюд украинской кухни, но процесс их приготовления обычно отнимает много времени. Больше всего хозяек останавливает именно подготовка капустных листьев: их нужно обварить, снять, остудить, а это часто занимает полчаса и более. Но существует простой способ, который позволит сэкономить время и одновременно сделать листья мягкими и удобными для заворачивания начинки. Лайфхак поможет приготовить основу для голубцов всего за 10 минут.

Как пропарить капусту для голубцов за 10 минут рассказал фудблогер o gorodnik в Instagram.

Как быстро подготовить капусту

Чтобы не тратить время на варку кочана в большой кастрюле, достаточно использовать микроволновку. Этот способ прост, не требует дополнительной посуды и дает отличный результат.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кочан (любого размера)

Что нужно сделать:

1. Аккуратно вырежьте кочан, чтобы листья легче отделялись.

2. Положите капусту в глубокую миску, которая подходит для микроволновки.

3. Готовьте на максимальной мощности 10-15 минут, в зависимости от размера кочана.

4. Достаньте капусту и оставьте остыть несколько минут.

5. После этого листья легко отделяются и имеют идеальную мягкость для заворачивания.

