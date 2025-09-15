Как пропарить капусту на голубцы за 10 минут: лайфхак, который точно пригодится
Голубцы – одно из самых любимых блюд украинской кухни, но процесс их приготовления обычно отнимает много времени. Больше всего хозяек останавливает именно подготовка капустных листьев: их нужно обварить, снять, остудить, а это часто занимает полчаса и более. Но существует простой способ, который позволит сэкономить время и одновременно сделать листья мягкими и удобными для заворачивания начинки. Лайфхак поможет приготовить основу для голубцов всего за 10 минут.
Как пропарить капусту для голубцов за 10 минут рассказал фудблогер o gorodnik в Instagram.
Как быстро подготовить капусту
Чтобы не тратить время на варку кочана в большой кастрюле, достаточно использовать микроволновку. Этот способ прост, не требует дополнительной посуды и дает отличный результат.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 кочан (любого размера)
Что нужно сделать:
1. Аккуратно вырежьте кочан, чтобы листья легче отделялись.
2. Положите капусту в глубокую миску, которая подходит для микроволновки.
3. Готовьте на максимальной мощности 10-15 минут, в зависимости от размера кочана.
4. Достаньте капусту и оставьте остыть несколько минут.
5. После этого листья легко отделяются и имеют идеальную мягкость для заворачивания.
