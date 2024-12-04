Как разморозить мясо всего за 10 минут: лайфхак, который всегда выручает
После работы слишком мало времени остается на то, чтобы приготовить ужин. А если вы еще и забыли утром вынуть мясо из морозилки, то оно точно быстро не разморозится, чтобы вы смогли из него что-нибудь сделать. Но на этот случай есть следующий метод.
О том, как быстро разморозить мясо, которое вы только что достали из морозилки, рассказала блоггер Диана Гологовец (dianan gologovets) в Instagram. Вам понадобится несколько обычных компонентов.
Что понадобится:
- глубокая миска
- холодная вода
- соль
- уксус
- мясо, которое вы выбрали
Что сделать:
1. В глубокую миску наберите холодную воду.
2. Окуньте в нее мясо.
3. Оно может находиться в пакете. доставать не обязательно.
4. Добавить две столовые ложки соли.
5. Влить две столовых ложки уксуса.
6. Оставить мясо в таком виде примерно на 10 минут.
7. После этого мясо можно вынимать – оно будет готово к приготовлению.
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