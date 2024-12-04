После работы слишком мало времени остается на то, чтобы приготовить ужин. А если вы еще и забыли утром вынуть мясо из морозилки, то оно точно быстро не разморозится, чтобы вы смогли из него что-нибудь сделать. Но на этот случай есть следующий метод.

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О том, как быстро разморозить мясо, которое вы только что достали из морозилки, рассказала блоггер Диана Гологовец (dianan gologovets) в Instagram. Вам понадобится несколько обычных компонентов.

Что понадобится:

глубокая миска

холодная вода

соль

уксус

мясо, которое вы выбрали

Что сделать:

1. В глубокую миску наберите холодную воду.

2. Окуньте в нее мясо.

3. Оно может находиться в пакете. доставать не обязательно.

4. Добавить две столовые ложки соли.

5. Влить две столовых ложки уксуса.

6. Оставить мясо в таком виде примерно на 10 минут.

7. После этого мясо можно вынимать – оно будет готово к приготовлению.

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