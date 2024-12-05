Блинчики – это универсальное блюдо, которое может подаваться к столу на завтрак или в качестве закуски. Все зависит от состава самих блинов, а также используемой начинки.

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Очень важно подавать на стол блины с начинкой так, чтобы они выглядели красиво. Как это сделать, использовав сразу два вида начинки, в Instagram рассказала фудблогер с ником bude smachno razom.

Как красиво подать блины с двойной начинкой

1.Готовим тесто на блины.

2. Выпекаем их на сковороде с обеих сторон до готовности.

3. Готовим два вида начинки. Лучше всего, чтобы они были разного цвета. Если использовать темную и светлую начинку, то это блюдо можно назвать "День и ночь".

4. Выкладываем один вид начинки почти на край блина.

5. Заворачиваем блин на два оборота, примерно до середины.

6. Выкладываем второй вид начинки и заворачиваем блин до конца, окутывая края.

7. Разрезаем блинчик по диагонали и подаем к столу.

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