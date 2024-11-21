Сухарики – это универсальный продукт. Им можно есть самостоятельно, добавлять в первые блюда или салаты, а также использовать в качестве декора. Их можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Конечно, последний вариант получится самым вкусным.

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Как приготовить идеальные сухарики самостоятельно, в Instagram рассказала фудблогер gordynovskaya. Оказывается, их можно сделать даже из черствого хлеба.

Ингредиенты

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – щепотка

Паприка

Орегано

Перец

Способ приготовления

1. Нарезаем хлеб на кубики.

2. Выкладываем на противень и подсушиваем в духовке 5 минут при 170°C, чтобы они стали немного тверже.

3. Достаем подсушенный хлеб из духовки и перекладываем в большую миску.

4. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.

5. Заливаем приготовленной заправкой и хорошенько перемешиваем.

6. Чтобы аромат точно вошел в каждый кусочек, дополнительно перемешиваем сухарики в миске, где остался соус.

7. Выкладываем сухарики обратно на противень, равномерно распределяем.

8. Выпекаем в течение 15 минут при 170°C.

9. Время от времени проверяйте, чтобы они не подгорели.

10. Храним в герметичном контейнере.

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