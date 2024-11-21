Как сделать идеальные хрустящие сухарики из черствого хлеба: пошаговая инструкция
Сухарики – это универсальный продукт. Им можно есть самостоятельно, добавлять в первые блюда или салаты, а также использовать в качестве декора. Их можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Конечно, последний вариант получится самым вкусным.
Как приготовить идеальные сухарики самостоятельно, в Instagram рассказала фудблогер gordynovskaya. Оказывается, их можно сделать даже из черствого хлеба.
Ингредиенты
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Паприка
- Орегано
- Перец
Способ приготовления
1. Нарезаем хлеб на кубики.
2. Выкладываем на противень и подсушиваем в духовке 5 минут при 170°C, чтобы они стали немного тверже.
3. Достаем подсушенный хлеб из духовки и перекладываем в большую миску.
4. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.
5. Заливаем приготовленной заправкой и хорошенько перемешиваем.
6. Чтобы аромат точно вошел в каждый кусочек, дополнительно перемешиваем сухарики в миске, где остался соус.
7. Выкладываем сухарики обратно на противень, равномерно распределяем.
8. Выпекаем в течение 15 минут при 170°C.
9. Время от времени проверяйте, чтобы они не подгорели.
10. Храним в герметичном контейнере.
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