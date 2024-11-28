Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
1,1 т.
Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

Даже если вы приобрели в магазине твердое  авокадо, не стоит разочаровываться. Всего за три минуты вы сможете легко поправить ситуацию. Плод станет очень мягким, кожица легко отделится от сердцевины.

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Простым лайфхаком, который поможет сделать жесткое авокадо мягким, поделилась фудблогер Мария Дзябко (mariell.m) в Instagram. Вы сможете сразу приготовить любимые блюда из такого продукта.

Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

1. Возьмите авокадо.

Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

2. Поставьте туда авокадо в кожуру.

3. Залейте кипяченой водой.

Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

4. Оставьте так плод на три минуты.

Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

5. Затем извлеките.

Как сделать жесткое авокадо мягким за три минуты: элементарный лайфхак

6. Сразу поместите плод в холодную воду.

7. После этого авокадо становится мягким и очень легко отделяется от кожуры.

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