Фрукты – это непременная часть рациона каждого человека, насыщающая организм витаминами и полезными микроэлементами. Поэтому очень важно, чтобы в холодильнике каждой семьи они присутствовали.

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Как правильно хранить фрукты так, чтобы они оставались свежими как можно дольше, в TikTok рассказала пользователь с ником Kyaraepsi. Если следовать ее советам, фрукты сохранят свою свежесть до двух недель.

Для начала фрукты следует промыть под проточной водой. Делать это нужно тщательно и бережно, чтобы не повредить плоды. Далее блогер выкладывает их на бумажное полотенце, расстеленное на столе. Это следует делать таким образом, чтобы ягоды и фрукты не касались друг друга. В таком состоянии оставляем их на несколько часов до полного высыхания.

Далее блогер рекомендует застелить бумажными полотенцами стеклянный контейнер с крышкой и перенести фрукты в него. Перед тем, как закрыть крышку, она застеляет еще один слой бумажных полотенец.

Закрыв крышку, она отправляет контейнер в холодильник. Именно в таком виде ваши фрукты и ягоды будут храниться свежими до двух недель. После того, как пройдет 6-7 дней, она также рекомендует заменить верхний слой полотенец новым.

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